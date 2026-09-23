'대변 퇴치' 레이스 앞두고 특별 대책 가동, 한국 육상 AG 감격 첫 메달…'까마귀 사냥' 매 일조

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Race Walk - Aichi Prefectural Government Office and Nagoya City Hall Loop Course, Nagoya, Japan - September 23, 2026 South Korea's Byeongkwang Choe reacts as he finishes third in the men's half marathon race walk REUTERS/Chalinee Thirasupa

China's Yang Liujing, left, leads fellow athletes, Japan's Ayane Yanai and South Korea's Lee Se-ha in the half marathon race walk at the Asian Games in Nagoya, Japan, Wednesday, Sept. 23, 2026. (AP Photo/Lee Jin-man)

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[스포츠조선 김성원 기자]2026년 아이차-나고야 아시안게임 육상이 23일 시작된 가운데 한국의 첫 메달도 나왔다.

최병광(35·삼성전자)이 한국 육상의 첫 메달 주인공으로 우뚝 섰다. 그는 23일 일본 나고야 시청 주변의 도로 코스에서 열린 남자 하프마라톤 경보에서 1시간28분35초의 기록으로 동메달을 목에 걸었다. 중국 스성지(1시간23분32초)가 금메달, 일본 야마니시 도시카즈(1시간28분01초)가 은메달을 차지했다.

한국 육상 선수가 아시안게임 경보에서 메달을 딴 건 2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임 주현명(동메달) 이후 8년 만이다. 최병광은 "마지막이 될 수 있다고 생각한 아시안게임에서 메달을 따게 돼 행복하고 기쁘면서도 울컥했다"고 말했다.

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그는 4번째 아시안게임에서 첫 메달을 수확했다. 2014년 인천 대회에서 실격됐고, 자카르타-팔렘방 대회에선 7위, 2022년 항저우 대회에서 6위에 머물렀다.

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Race Walk - Aichi Prefectural Government Office and Nagoya City Hall Loop Course, Nagoya, Japan - September 23, 2026 South Korea's Byeongkwang Choe holds up his national flag as he celebrates finishing third in the men's half marathon race walk REUTERS/Chalinee Thirasupa

어느덧 30대 중반이다. 최병광은 이번 대회를 자신의 마지막 아시안게임으로 여기고 불꽃을 태웠고, 결국 열매를 맺었다.

이날 경보 경기는 레이스를 앞두고 코스에서 실시된 '까마귀 대책'으로도 뜨거운 화제가 됐다. 선수들이 안심하고 레이스를 할 수 있도록 나고야시가 전날 공식 SNS를 통해 경보 코스에 매를 동원해 까마귀를 쫓아내는 모습을 공개했다.

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까마귀 배설물을 막기 위한 고육지책이었다. 온라인에서도 반향이 컸다. 일본 네티즌들은 '평소에도 매를 보내달라', '나고야 대학에도 파견 부탁한다' 등 '효과'를 인정했다.