한국 사격도 金 적중했다…'생애 첫 AG' 추가은, 10m 공기권총 금메달→亞 신기록까지

추가은 금빛 미소 (도요타[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 23일 일본 아이치현 종합 사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 10m 공기권총 결선에서 추가은이 금메달을 차지한 뒤 활짝 웃고 있다. 2026.9.23 eastsea@yna.co.kr(끝)

과녁 조준하는 추가은 (도요타[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 23일 일본 아이치현 종합 사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 10m 공기권총 결선에 출전한 한국 추가은이 과녁을 조준하고 있다. 2026.9.23 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 이종서 기자] 생애 첫 아시안게임. 금빛 총성이 울렸다.

추가은(25·임실군청)은 23일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 10ｍ 공기권총 개인전 결선에서 246.3점을 쏴 8명 가운데 1위에 올랐다.

추가은은 고니시 유카리(일본)가 2017년 작성한 245.3에 1.0을 넘어서면서 아시아 신기록을 새롭게 작성하기도 했다. 세계 신기록(246.9점)에 0.3점이 부족했다.

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추가은은 앞서 열린 개인전 본선 겸 단체전에서도 582점을 쏴 아시안게임 신기록을 세웠다.

한국 선수가 아시안게임 여자 10ｍ 공기권총 개인전에서 금메달을 따낸 것은 2010년 광저우 대회의 김윤미 이후 16년 만.

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은메달은 선이야오(241.3점), 동메달은 장란신(221.6점·이상 중국)이 차지했다.

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추가은은 오예진(IBK기업은행) 김보미(부산시청)와 단체전 은메달도 일궈내면서 이번 대회 메달 2개를 품었다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com