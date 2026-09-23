"초대박!" '이게 16강전이라니…' 임종훈-신유빈 미쳤다, '압도적' 불과 17분 만에 8강 진출 확정

카타르와 경기 펼치는 임종훈-신유빈 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 혼합복식 2라운드에서 대한민국 임종훈-신유빈이 카타르와 경기를 펼치고 있다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

공격하는 신유빈 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 혼합복식 2라운드 대한민국 임종훈-신유빈과 카타르의 경기. 대한민국 신유빈이 공격하고 있다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]랭킹 1위의 경기력은 확실히 달랐다.

임종훈-신유빈 조는 23일 일본 아이치현의 스카이홀 도요타 5번 테이블에서 열린 이스켄테르 카르키-사르비노즈 미르카디로바 조(카자흐스탄)와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 혼합 복식 16강전에서 세트스코어 3대0(11-5, 11-4, 11-6)으로 승리했다. 경기 시간은 단 17분이었다.

세계 랭킹 1위 임종훈-신유빈 조는 막강했다. 오전 10시에 열린 32강전에서 불과 15분 만에 모하메드 아후세인-아이아 모하메드 조(카타르)를 세트스코어 3대0(11-3, 11-5, 11-5)으로 잡아냈다.

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16강전 승리까지도 오래 걸리지 않았다. 1세트를 단 5분 만에 끝냈다. 한때 8점 차 크게 앞서며 11-5로 이겼다. 2세트는 딱 4분 걸렸다. 11-4로 여유 있게 웃었다. 사실상 승기를 잡은 임종훈-신유빈 조는 3세트를 11-6으로 이기며 마무리했다.

공격하는 임종훈 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 혼합복식 2라운드 대한민국 임종훈-신유빈과 카타르의 경기. 대한민국 임종훈이 공격하고 있다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

카타르 상대로 가볍게 승리 거둔 임종훈-신유빈 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 혼합복식 2라운드 대한민국과 카타르의 경기. 승리를 거둔 대한민국 임종훈-신유빈이 기뻐하고 있다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

한편, 2022년부터 호흡을 맞추고 있는 임종훈-신유빈 조는 한국 탁구 '영광의 순간'을 여러 차례 합작했다. 3년 전 열린 항저우아시안게임에서 동메달을 목에 걸었다. 2024년 파리올림픽에서도 동메달을 합작하며 12년 만의 올림픽 탁구 메달을 획득했다. 이들은 이번 대회에선 금메달을 정조준한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com