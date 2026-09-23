'왜 난데없는 발음 논란이야' 日 중계 방송사, 중국 여자 배구 선수 이름 일본식 발음에 불만 목소리 쏟아졌다..'있는 그대로 불러죠' '외국인의 존엄성 생각하자'

Team China celebrates their victory at the end of the women's volleyball gold medal final match between Japan and China during the 2026 Asian Games at Park Arena Komaki in Komaki, Aichi prefecture on September 22, 2026. (Photo by MOHD RASFAN / AFP)

Team China celebrates their victory at the end of the women's volleyball gold medal final match between Japan and China during the 2026 Asian Games at Park Arena Komaki in Komaki, Aichi prefecture on September 22, 2026. (Photo by MOHD RASFAN / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]일본 TBS 계열에서 생중계된 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 배구 결승전에서, 중국 대표 선수의 이름을 일본어식으로 읽은 중계를 두고 X에서 의문의 목소리가 잇따르고 있다는 현지 보도가 나왔다.

대회 개최국 일본은 22일 여자 배구 결승전에서 중국에 0대3으로 완패했다. 1978년 방콕 대회 이후 48년 만의 우승을 놓치며, 두 대회 연속 은메달에 그쳤다.

중국의 아웃사이드 히터 우멍지에(24)가 득점을 쌓아 올리는 가운데, 중계에서는 일본식 한자 음독인 "고~무케츠"가 반복된 점에 관심이 쏠렸다. 성과 이름의 경계가 쉽게 구분되지 않아 "고무케츠"라는 한 단어처럼 들렸다는 점에서, X에서는 "이제 '고무케츠'라고 말하고 싶을 뿐 아닌가 싶을 정도로 발음이 고무케츠", "'고무케츠'가 아니라 '고-무케츠'", "'고'에서 일단 끊어주면 좋겠다" 등 이질감을 지적하는 목소리가 이어졌다.

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(260922) -- KOMAKI, Sept. 22, 2026 (Xinhua) -- Gold medalists team China (C), silver medalists team Japan (L) and bronze medalists team Thailand are seen during the awarding ceremony after the final match of Women's Volleyball between China and Japan at the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 in Komaki, Japan, Sept. 22, 2026. (Xinhua/Jia Haocheng)

같은 중국 대표인 천후이위도 중계에서는 "친-코우우"라고 불려, X에서는 "아나운서가 방송 금지 용어를 말한 줄 알고 찾아봤다"라는 의견도 올라왔다. 또 우는 "우~몽지에", 천은 "첸~호우유"가 현지 원음에 가까운 발음이다. 매체 스포츠나비의 등록 선수란에는 이와 같이 표기되어 있어, "'고무케츠'가 누구야, 명단을 봐도 해당자 없음", "누구를 말하는 거지" 라는 반응이 나왔다.

이번 대회에서는 배구에 국한되지 않고 의문을 제기하는 목소리가 계속 전해지고 있다고 일본 매체 닛칸스포츠가 보도했다. "중국인 이름을 일본어식으로 읽는 것 좀 적당히 그만두면 안 되나?", "왜 한자를 억지로 일본어식으로 읽는 걸까"라는 목소리도 쏟아졌다. 나아가 "외국인의 존엄성을 생각해 주면 좋겠다", "아나운서, 예의가 부족하다" 등 부정적인 반응도 적지 않았다.

(260922) -- KOMAKI, Sept. 22, 2026 (Xinhua) -- Gold medalists team China celebrate during the awarding ceremony after the final match of Women's Volleyball between China and Japan at the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 in Komaki, Japan, Sept. 22, 2026. (Xinhua/Wang Fei)

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닛칸스포츠는 원음에 가까운 읽기 방식을 채택할 때는 과제도 있다고 지적했다. 중국어에는 성조(사성)가 있고 자음과 모음에도 일본어에 없는 소리가 있기 때문에, 가타카나로 원음을 정확히 재현하기는 어렵다는 것이다. 일본 NHK 방송용어위원회의 2008년 자료에도, 중국어에는 방언과 성조가 있어 일본어의 50음으로는 원음을 다 표현할 수 없다는 의견이 실려 있다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com