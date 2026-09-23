이럴 수가! 안세영 2관왕 물거품...'안세영만 이겼다' 女단체전, 일본에 1-3 역전패 '결승행 좌절'+동메달 획득[이치노미야 LIVE]

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[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]대한민국 여자 배드민턴이 결승진출에 실패했다.

한국은 23일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 4강전 일본과의 경기에서 매치 스코어 1-3으로 패했다. 3단식 2복식으로 진행되는 단체전은 먼저 3경기를 가져가는 팀이 승리한다. 전날 말레이시아와의 8강전에서 승리하며 4강에 오른 한국은 동메달에 만족해야 했다.

한국은 안세영을 첫번째 주자로 내세웠다. 안세영에 이어 이소희-백하나 조가 1복식을 치른다. 힌국은 전날과 비교해 2단식에서 변화를 줬다. 심유진이 김가은 대신 2단식에 나섰다. 김가은은 허벅지 부상을 당했다. 2복식에 김혜정-정나은 조가, 3단식에는 김가람이 대기했다.

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첫번째 주자 안세영은 '세계랭킹 3위' 야마구치에 2대1(21-9, 18-21, 21-11) 승리을 거뒀다. 만만치 않은 상대였다. 야마구치는 세계선수권에서 세 차례 정상에 올랐고 올림픽에도 3회 연속 출전했다. 역대 전적에서도 21승15패로 안세영이 근소하게 앞서 있다. 하지만 최근 흐름은 안세영 쪽으로 쏠려 있다.

안세영은 야마구치 상대 최근 7연승을 기록 중이다. 지난달 열린 세계선수권 결승에서 2대0(21-17, 21-14)로 승리하며 우승했고, 이어 지난 5일 중국 마스터스 준결승에서도 2대0(21-13, 21-15)로 승리했다. 두 경기 모두 한 게임도 따내지 못했다.

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홈팬들이 야마구치를 향해 열렬한 응원을 보냈다. 한국 팬들의 응원도 만만치 않았다. 0-1에서 안세영이 기가 막힌 리시브 후 대각선 공격으로 동점을 만들었다. 이내 멋진 공격으로 승부를 뒤집었다. 대각선 공격까지 성공시키며 4-2로 스코어를 벌렸다. 허를 찌르는 푸싱 공격으로 6-3까지 앞서나갔다.

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완벽한 안세영의 페이스였다. 연이어 공격을 성공시키며 11-3로 앞선 채 인터벌에 들어갔다. 이후에도 쉴틈없이 상대를 몰아붙였다. 14-4, 10점차까지 벌렸다. 두 점을 내줬지만, 다시 연속 득점으로 더욱 치고 나갔다. 추격 상황에서 기막힌 드롭샷으로 상대 기를 꺾은 안세영은 상대 챌린지 실패까지 더하며 끝까지 집중력을 잃지 않고 21-9로 1게임을 마무리했다.

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단 19분 만에 1게임을 가져간 안세영은 2게임 초반 흔들렸다. 선제점을 얻었지만, 상대 투혼에 말리며 연속 득점을 허용했다. 1-4로 끌려갔다. 이후 안세영이 조금씩 흐름을 바꿨다. 추격 과정에서 챌린지에 실패하며 4-7로 밀렸다. 맹추격에 나선 안세영은 한점차까지 추격했고, 마침내 8-8을 만들었다. 상대범실까지 겹치며 마침내 리드를 잡았지만, 결국 9-11로 인터벌을 맞이했다.

회심의 대각 공격이 아웃되며 아쉬움을 삼킨 안세영은 곧바로 점수를 얻었다. 정신을 가다듬은 안세영은 연속 공격으로 13-13, 승부를 원점으로 돌렸다. 이후 야마구치가 달아나고 안세영이 쫓아가는 흐름이 반복됐다. 18-18에서 긴 랠리를 아쉽게 놓쳤다. 이어 야마구치에게 행운까지 따르며 18-20으로 벌어졌다. 결국 18-21로 내줬다. 15경기만에 허용한 게임이었다.

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3게임 초반도 불안했다. 먼저 두 점을 내줬다. 이후 흐름을 회복하며 4-3으로 경기를 뒤집었다. 다시 안세영의 페이스로 돌아왔다. 9-4까지 스코어를 벌렸다. 완벽한 경기를 펼치며 11-5로 인터벌을 맞았다. 점점 스코어를 벌렸다. 연속 득점으로 16-6까지 달아났다. 결국 상대의 추격을 뿌리치고 21점 고지를 먼저 밟으며 승리를 확정지었다.

'세계랭킹 2위' 이소희-백하나 조가 바톤을 이어받았다. 이소희-백하나 조는 전날 말레이시아와의 8강전에서 충격패를 당했다. 세계 5위인 펄리 탄-티나 무랄리타란 조에 0대2(20-22, 17-21)로 패했다. 낙승이 예상됐지만 1게임을 듀스 끝에 패하면서 분위기를 잃은 이소희·백하나 조는 2게임마저 내주면서 예상밖 완패를 기록했다.

한-일전에 나선 이소희-백하나 조. 세계랭킹 3위인 유키 후쿠시마-마유 마츠모토 조에 0대2(15-21, 19-21)로 패했다. 출발부터 불안했다. 1게임 단 1번만 리드를 잡았을 뿐 시종 상대에 끌려 갔다. 동점도 4번 밖에 없었다. 10-11로 인터벌을 맞이했지만, 이후 추격에 실패했다. 14점에서 ?씬 사이내리 3점을 내줬다. 결국 15-21로 1게임을 내줬다.

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2게임에서 힘을 냈다. 초반 3-1로 리드를 잡았다. 이후 연속 실점으로 시소게임을 이어갔다. 5-5에서 힘을 냈다. 연속 점수로 스코어를 벌렸다. 10-6까지 앞서나갔다. 11-8로 인터벌을 맞이했다. 하지만 다시 추격을 허용했다. 후쿠시마-마츠모토 조의 파워에 밀렸다. 결국 17-17까지 갔다. 동점 상황에서 때린 일본의 공격, 한국은 챌린지를 신청했다. 아쉽게 점수를 내줬다. 리드를 내줬다. 1점을 두고 팽팽한 경기가 이어졌다. 19-19. 20점 고지를 두고 긴랠리를 펼쳤다. 하지만 공격을 받아내지 못해며 먼저 20점을 내줬다. 결국 일본의 마지막 공격이 라인에 걸치며 매치 점수를 내줬다. 이소희-백하나 조가 패하면서 매치스코어는 1-1이 됐다.

분수령인 2단식, '세계랭킹 16위' 심유진이 나섰다. 전날 2단식에 나섰던 '세계랭킹 12위' 김가은의 허벅지 통증으로 대신 라켓을 잡았다. 상대는 '세계 7위' 토모카 미야자키였다. 심유진은 미야자키에 0대2(15-21, 14-21)로 패했다. 심유진은 초반부터 경기를 잘 풀어나갔다. 상대의 추격을 잘 제어하며 먼저 인터벌 고지를 밟았다. 하지만 이후 급격히 무너졌다. 인터벌 이후 역전을 허용한 이후 단 한번도 뒤집지 못했다. 한때 3점차까지 추격했지만, 15-21로 패했다.

2게임도 상황은 비슷했다. 초반 팽팽한 흐름이 이어졌다. 근소한 우위를 잡고 끝까지 놓치지 않았다. 1게임과 마찬가지로 11-10으로 인터벌을 찍었다. 하지만 11-11 동점을 허용한 이후 끌려갔다. 14-16에서 14점에 묶여 있는 동안 연속해서 점수를 내줬다. 체력이 떨어진게 눈에 보였다. 14-21로 패하고 말았다. 결국 매치 스코어 1-2로 리드를 허용했다.

벼랑 끝 정나은-김혜정 조가 2복식에 나섰다. 무릎 부상으로 이번 대회에 오지 못한 공희용을 대신해 김혜정은 정나은과 조를 이뤄 이번 대회에 나섰다. 전날 새로 결성해 랭킹조차 없는 말레이시아의 상대 조에 고전해 가까스로 승리했다. 정나은-김혜정 조는 린 우에사카-키에 나카니시 조를 맞아 0대2(20-22, 16-21)로 패했다.

1게임, 초반은 완벽히 밀렸다. 4점에 묶인 사이 연이어 3점을 허용하며 4-11로 인터벌을 맞이했다. 대추격전이 시작됐다. 무려 7점을 연속으로 쓸어 담으며 11-11 동점을 만들었다. 하지만 다시 2점을 내주며 다시 리드를 줬다. 집중력이 빛났다. 긴 랠리 끝에 연이어 점수를 따냈다. 14-13으로 역전했다. 한 점씩 주고받으며 스코어를 쌓았다. 막판 공격이 살아나며 20-18 승기를 잡았다. 하지만 마무리가 되지 않았다. 20-20 듀스를 허용했다. 결국 두 점을 더 내주며 20-22로 게임을 내줬다.

2게임, 정나은-김혜정 조가 힘을 냈다. 쓰러질 듯 버텼다. 근소한 리드를 잡고 불안불안하게 나갔다. 하지만 인터벌을 앞두고 3점을 연속해서 주며 10-10이 됐다. 하지만 김혜정의 절묘한 대각선 공격이 성공하며, 11-10으로 다시 리드를 잡았다.

그러나 리드를 오래가지 못했다. 연속해서 5점을 내주며 역전을 허용했다. 넉점차를 극복하지 못했다. 14-18. 일본의 막판 공격이 이어지며 15-20까지 갔다. 결국 매치 포인트를 허용하며 무릎을 꿇었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com