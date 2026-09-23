'대충격' 韓 신경도 안 썼는데..."기록 경신? 밥 먹는 것처럼 쉬워" 中 깜짝 발언! 마침내 한국 사격 첫 금메달, 추가은 아시아 신기록으로 金

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[스포츠조선 이현석 기자]한국 사격이 2026년 아이치-나고야 아시안게임 첫 금메달을 수확했다.

추가은(임실군청)은 23일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 10ｍ 공기권총 개인전 결선에서 246.3점을 쏴 8명 가운데 1위에 올랐다. 중국 선수들을 제치고 얻은 쾌거다. 은메달은 선이야오(241.3점), 동메달은 장란신(221.6점)이 차지했다.

본선부터 결선까지 신기록 행진이었다. 개인전 본선에선 582점(엑스텐 19개)으로 아시안게임 본선 신기록을 세우며 전체 1위로 결선에 진출한 추가은은 결선에선 고니시 유카리(일본)가 2017년 작성한 종전 아시아기록(245.3점)을 1.0점 경신했다. 한국 선수가 아시안게임 여자 10ｍ 공기권총 개인전에서 우승한 것은 2010년 광저우 대회의 김윤미 이후 16년 만이다.

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중국 응원단의 방해 공작도 뛰어넘었다. 개인전 결선 당시 중국 응원단은 격발 전후로 쏟아낸 고성과 함성을 쏟아냈다. 그럼에도 흔들리지 않으며 20발 합계 205.4점으로 메달을 확보했다. 이후 마지막 4발에서 40.9점을 보태며 우승을 확정했다. 추가은은 앞서 단체전에서는 오예진(IBK기업은행), 김보미(부산시청)와 함께 은메달도 목에 걸었다. 추가은은 25일 10ｍ 공기권총 혼성 단체전에 참가해 다시 한번 금메달을 사냥한다.

추가은의 이번 성과가 대단한 이유는 이번 대회 사격에서 초강세를 보인 중국을 넘었다는 점이다. 중국은 이번 대회 사격에서만 금메달 6개를 수확했다. 남자 10m 공기소총 금메달인 셩리하오를 시작으로 단체전에서 5개의 금메달을 휩쓸었다. 반면 한국은 이번 대회를 앞두고 대표팀의 목표로 금메달 5개, 은메달 9개를 내걸었으나, 추가은이 금메달을 목에 걸기 전까지 은메달 2개, 동메달 2개에 그쳤었다. 특히 개인전에서는 여자 10m 공기소총 동메달을 따낸 반효진을 제외하면 메달이 없었다.

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중국은 자신들의 사격 성과를 엄청나게 치켜세우시도 했다. 소후닷컴은 셩리하오의 선전을 조명하며 '셩리하오에게 기록 경신과 금메달 획득은 마치 밥 먹는 것처럼 쉬운 일처럼 보였다고 해도 과언이 아니다'고 언급하기도 했다. 하지만 추가은은 중국 선수 두 명의 맹추격을 뿌리치고 금메달을 목에 걸며 한국 사격의 자존심을 다시금 세웠다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com