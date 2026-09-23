"사망설→오보설→해킹설" '쇼트트랙' 김건우 SNS 충격적 비보 후 쏟아지는 설들 '이럴 일인가?'

출처=김건우 SNS

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[스포츠조선 전영지 기자]이른 새벽 급작스러운 부음을 알린 쇼트트랙 국가대표 출신 김건우(28)가 살아 있다는 소식이 빙상계를 통해 알려진 후 김건우가 직접 SNS를 통해 사과문을 올렸다.

23일 김건우 SNS를 통해 충격적인 부음이 전해졌다. "갑작스러운 비보에 황망한 마음으로 일일이 연락드리지 못함을 너른 마음으로 헤아려 주기 바란다. 고인의 마지막 가시는 길에 따뜻한 위로와 명복을 빌어주면 감사하겠다"는 포스팅이 올라왔고, 정확한 사인이나 상세한 내용은 밝혀지지 않았다.

김건우는 지난 6월 22일 자신의 SNS에 "어릴 때부터 제 인생 전부였던 쇼트트랙을 이제는 내려놓으려고 한다. 국가대표로 태극마크를 달고 뛰었던 순간들, 함께 땀흘린 선수들과 선생님, 그리고 언제나 응원해주신 팬분들의 마음은 평생 잊지 못할 것같다. 부족한 선수였지만 끝까지 응원해주시고 믿어주셔서 진심으로 감사드린다. 제 인생에서 가장 빛났던 순간들을 함께해 주셔서 감사하다. 앞으로의 쇼트트랙을 항상 응원한다"는 은퇴사를 남긴 바 있다. 최근 소속팀과의 계약이 끝난 것으로 알려진 김건우의 부음에 추석 연휴를 앞두고 빙상계, 체육계는 큰 충격에 빠졌다. 한국뿐 아니라 중국 일본 팬들의 온라인 애도 물결도 이어졌다.

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사망 보도가 일파만파 퍼져나가던 상황, 한 지인이 '건우는 괜찮다'는 내용을 자신의 SNS에 올렸다. '저도 오늘 새벽에 자다가 연락받고 많이 놀랐다. 다행히 건우는 괜찮으며 관련 기사들은 오보다. 많은 분들이 걱정하고 놀라신 것같아 소식 공유한다'고 적었다. 한 빙상 관계자는 "가족과 통화했는데 '그런 일이 아니다'라고 했다더라"면서 "계정을 해킹 당했다는 이야기도 있다고 한다"고 말했다. 또다른 빙상인은 "지인들에게 알아본 결과 사실이 아니라고 한다. 살아 있다고 하니 다행"이라고 말했다.

김건우는 이날 오후 4시30분경 자신의 SNS를 통해 사과문을 올렸다. "문제가 된 게시물이 게재된 당시 본인은 해당 인스타그램 계정에 정상적으로 접속할 수 없는 상태였다. 계정 접속이 되지 않아 해당 게시물이 올라온 사실 역시 당시에는 전혀 인지하지 못하고 있었으며 이후 주변의 연락을 통해 관련 게시물이 게재되어 있다는 사실을 뒤늦게 확인하게 됐다"면서 "사실 관계가 충분히 확인되지 않은 상태로 해당 게시물의 내용이 알려지면서 많은 분들께 걱정과 혼란을 드리게 된 점을 무겁게 받아들이고 있다. 다만 아직 정확한 계정 접속 및 게시 경위를 확인하고 있는 만큼 확인되지 않은 내용을 단정하여 말씀드리기보다는 사실 관계가 명확하게 파악되는 대로 다시 정확한 내용을 안내드리는 것이 옳다고 판단했다. 현재 필요한 확인 및 조치를 진행하고 있다"고 밝혔다..

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1998년생 김건우는 개명 전 이름 김한울로도 알려진 한국 남자 쇼트트랙의 에이스다. 고등학생 시절 태극마크를 달고 2018~2019시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 월드컵 1500m 랭킹 1위, 종합 랭킹 2위에 오르며 이름을 알렸고, 우여곡절 끝 복귀한 2023~2024시즌 ISU 월드컵 1차 대회 남자 1000m, 2-3차 대회 남자 1500m를 제패하며 3차 대회 월드컵 랭킹 1위에도 올랐다. 지난해 하얼빈동계아시안게임 혼성 2000m 계주 예선 멤버로 금메달을 목에 걸었지만 올해 밀라노-코르티나 동계올림픽 무대는 밟지 못했고, 6월 은퇴를 선언했다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com