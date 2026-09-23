'충격, 어깨 부상으로 포기' 수영 스타 김우민, 자유형 800m 출전 무산→대회 2연패 불발..'추가 부상 우려 장거리 종목 무리, 주종목 400m만 준비'

'에이스' 김우민 어깨부상 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 22일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 1500m 자유형 결승. 한국 김우민이 결과를 확인한 뒤 경기장을 나서고 있다. 대회를 준비하는 과정에서 왼쪽 어깨 회전근개와 관절와순이 부분 파열된 김우민은 이 사실을 외부에 알리지 않고 물살을 갈랐다. 2026.9.22 mon@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 노주환 기자]어깨 부상을 극복하지 못한 한국 수영의 간판 김우민(강원특별자치도청)이 메달을 기대했던 남자 자유형 800m 출전으로 포기했다.

대한수영연맹 관계자는 23일 "김우민의 어깨 부상과 관련해 공식 메디컬 리포트를 받아 대회 조직위원회 측에 남자 자유형 800ｍ 불참 의사를 전달할 예정"이라고 밝혔다고 연합뉴스가 보도했다.

김우민은 3년전 항저우 아시안게임 자유형 800m에서 정상에 올랐다. 당시 한국 신기록(7분46초03)을 세웠고, 이번 대회에서 2연패 도전 의지를 보였지만 부상으로 불발됐다.

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김우민은 이번 대회를 준비하는 과정에서 왼쪽 어깨 회전근개와 상부 관절와순 파열, 충돌증후군 진단을 받았다. 그는 이런 부상 사실을 외부에 공개하지 않았다.

역영하는 김우민 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 22일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 1500m 자유형 결승. 한국 김우민이 역영하고 있다. 2026.9.22 mon@yna.co.kr)

그런데 그는 21일 이번 대회 남자 계영 800ｍ에서 동메달을 합작했고, 22일 남자 자유형 1500ｍ 결선에서 나섰다가 레이스 도중 통증이 나오면서 8위로 부진했다. 기록은 15분16초52였다.

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김우민은 경기를 마친 후 남은 종목 출전에 강한 집념을 보였지만 무리였다. 대표팀 코칭스태프가 추가 부상 우려와 선수 보호를 고려해 말렸다. 김우민은 상의 끝에 중장거리인 800ｍ 포기를 결정했다.

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그는 23일 오전 열린 자유형 200m 예선도 포기했다. 그 종목에선 황선우가 예선 전체 2위로 결선에 올라 대회 2연패에 도전한다.

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김우민이 출전을 포기하면서 24일 자유형 800ｍ에는 기대주 김준우(강원특별자치도체육회)가 대표로 나선다. 대신 김우민은 주종목인 자유형 400ｍ은 출전하는 것을 목표로 준비 중이라고 한다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com