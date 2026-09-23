"안세영의 노력, 모두 허사가 된다" 中 폭탄 발언, 일본이 이겼는데 더 신났다...日도 "강적 한국 격파했다" 환호성

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[스포츠조선 이현석 기자]이긴 건 일본이지만, 중국도 이를 지켜보고 있었다.

중국의 넷이즈는 23일(한국시각) '한국은 세계 랭킹 1위 안세영의 개인 기량만으로는 중국과의 결승 진출이 어려워 보인다'고 보도했다.

한국은 23일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 4강전 일본과의 경기에서 매치 스코어 1-3으로 패했다. 3단식 2복식으로 진행되는 단체전은 먼저 3경기를 가져가는 팀이 승리한다. 전날 말레이시아와의 8강전에서 승리하며 4강에 오른 한국은 항저우 대회에 이어 2연패를 노렸으나, 아쉽게 동메달에 그치게 됐다.

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첫 주자는 역시 안세영이었다. 홈 팬들의 열띤 응원에도 불구하고 안세영은 '세계랭킹 3위' 야마구치에 2대1(21-9, 18-21, 21-11) 승리을 거뒀다. 끈질긴 랠리 속 1세트에서 격차를 벌렸고 추격 상황에서 기막힌 드롭샷으로 상대 기를 꺾었다. 안세영은 상대 챌린지 실패까지 더하며 끝까지 집중력을 잃지 않고 21-9로 1게임을 마무리했다. 2세트는 조금 흔들렸다. 끈질긴 추격과 동점 상황, 18-18에서 긴 랠리를 아쉽게 놓쳤다. 이어 야마구치에게 행운까지 따르며 18-20으로 벌어졌다. 결국 18-21로 내줬다. 15경기만에 허용한 게임이었다.

다만 3세트에서 다시 상대를 압도했다. 안세영의 페이스로 돌아왔다. 9-4까지 스코어를 벌렸다. 완벽한 경기를 펼치며 11-5로 인터벌을 맞았다. 점점 스코어를 벌렸다. 연속 득점으로 16-6까지 달아났다. 결국 상대의 추격을 뿌리치고 21점 고지를 먼저 밟으며 승리를 확정지었다.

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문제는 이후였다. '세계랭킹 2위' 이소희-백하나 조가 바톤을 이어받았으나, 8강전 충격패에 이어 다시 한번 고전하며 무너졌다. 세계랭킹 3위인 유키 후쿠시마-마유 마츠모토 조에 0대2(15-21, 19-21)로 패했다. 이후 김가은의 부상으로 인해 나선 심유진도 세계랭킹 8위 미야자키 도모카에게 무너졌다. 결국 매치 스코어 1-2로 리드를 허용했다.

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마지막 기회, 벼랑 끝 상황에서 정나은-김혜정 조가 2복식에 나섰다. 무릎 부상으로 이번 대회에 오지 못한 공희용을 대신해 김혜정은 정나은과 조를 이뤄 이번 대회에 나섰다. 전날 새로 결성해 랭킹조차 없는 말레이시아의 상대 조에 고전해 가까스로 승리했다. 정나은-김혜정 조는 린 우에사카-키에 나카니시 조를 맞아 0대2(20-22, 16-21)로 패했다.

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넷이즈는 한국의 탈락 확정 직전 이를 조명했다. 넷이즈는 '한국과 일본의 경기는 마치 롤러코스터를 타는 듯한 접전이었다'며 '한국은 마지막 두 번째 여자 복식과 여자 단식 경기를 승리하지 못하면 안세영의 모든 노력이 허사가 된다'고 평가했다. 일본 또한 환호를 아끼지 않았다. 일본의 더다이제스트는 '한국을 상대로 승리하며 8년 만에 결승 진출에 성공했다. 환희의 코멘트가 인터넷 상에서도 이어졌다'고 했다. 일본 팬들은 '강적 한국을 이겼다', '한국을 이기고 결승에 오른 것은 굉장하다'고 환호했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com