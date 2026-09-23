日 배드민턴 아이돌, '세계 최강' 안세영 韓 꺾자 "심장을 바쳐라" 세리머니 작렬…4시간46분 혈투 끝 중국과 결승전 환희

로이터 연합뉴스

사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

안세영 '적수가 없다' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 23일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 한국과 일본의 4강전 첫 번째 단식. 한국 안세영이 일본 야마구치 아카네에게 2-1로 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.23

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김성원 기자]'세계 최강' 안세영의 한국 여자 배드민턴을 꺾은 일본이 '잔칫집' 분위기다.

한국은 23일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 4강전에서 일본에 매치 스코어 1대3으로 패했다. 3단식 2복식으로 진행되는 단체전은 먼저 3경기를 가져가는 팀이 승리한다.

그러나 한국은 첫 번째 주자로 나선 안세영만 승리했다. 1복식 이소희-백하나 조, 2단식 심유진, 2복식 김혜정-정나은 조가 모두 패했다.

Advertisement

올해 아시아단체선수권대회와 세계단체선수권대회를 휩쓸며 직전 항저우 대회에 이어 2연속 우승을 노렸던 한국은 이날 패배로 결승 진출이 좌절되며 동메달에 만족해야 했다.

일본의 '디앤서'는 20세의 미야자키 도모카 띄우기에 나섰다. '디앤서'는 '일본 여자 배드민턴, 결승 진출! 디펜딩챔피언 한국과 4시간46분에 걸친 치열한 승부 끝에 승리한 20세 미야자키 도모카, 웃음 가득한 전진 포즈'라는 제하의 기사로 속보를 전했다.

Advertisement

일본의 '배드민턴 신성' 미야자키는 세계랭킹 9위다. 그는 부상으로 엔트리에서 제외된 김가은을 대신해 발목 통증을 안고 출전한 심유진을 2대0으로 물리쳤다. 심유진은 초반 주도권을 쥐고도 후반 연속 실점을 허용하며 무너졌다.

Advertisement

사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

배드민턴 단체, 결승행 좌절 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 23일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 한국과 일본의 4강전에서 1-3으로 패한 한국 선수들의 표정이 굳어있다. 2026.9.23

미야자키는 일본은 물론 해외에서도 아이돌급 귀여운 외모로 큰 인기다. 최근 막을 내린 2026년 중국마스터즈배드민턴선수권(슈퍼 750) 여자단식 4강전에서 왕즈이(중국·2위)를 세트 스코어 2대0(21-19, 23-21)으로 눌렀다.

Advertisement

물론 결승에서는 좌절했다. '세계최강' 안세영을 넘지 못했다. 안세영은 미야자키를 상대로 8전 전승을 기록 중이다. 미야자키는 생애 첫 아시안게임을 앞두고 "처음 참가하는 대회인데 일본에서 열리니 긴장될 것 같다. 하지만 좋은 페이스로 컨디션이 올라가고 있다. 내 힘을 제대로 발휘할 수 있으면 좋겠다"며 "단체전은 일본을 위해, 팀을 위해 기여하고 싶다. 개인전에서도 승리하고 싶다는 생각이 있다"고 말했다.

'디앤서'는 '미야자키는 1, 2세트 모두 리드를 내주며 힘든 흐름을 화려하게 뒤집어 2대0으로 승리했다. 인기 애니메이션 '진격의 거인' 조사병단의 '심장을 바쳐라' 포즈도 선보였다'고 일거수일투족을 소개했다.

Advertisement

일본은 24일 중국과 금메달을 놓고 다툰다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com