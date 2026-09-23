'안세영 상대 8전 전패? 안 붙으면 내가 이겨!' 日 배드민턴 요정, 한국 박살내고 깜짝 세리머니 포즈 공개...일본 팬들 "너무 귀여워"

AFP연합뉴스

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]미야자키 도모카가 한국을 꺾고 세리머니로 일본 팬들을 매료시켰다.

일본의 디앤서는 23일 '미야자키가 한국전 승리 후 웃는 얼굴로 진격의 거인 포즈를 취했다'고 보도했다.

한국은 23일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 4강전 일본과의 경기에서 매치 스코어 1-3으로 패했다. 3단식 2복식으로 진행되는 단체전은 먼저 3경기를 가져가는 팀이 승리한다. 전날 말레이시아와의 8강전에서 승리하며 4강에 오른 한국은 동메달에 만족해야 했다.

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미야자키는 분수령인 2단식에 나섰다. 한국은 '세계랭킹 16위' 심유진이 나섰다. 전날 2단식에 나섰던 '세계랭킹 12위' 김가은의 허벅지 통증으로 대신 라켓을 잡았다. 심유진은 미야자키에 0대2(15-21, 14-21)로 패했다. 심유진은 초반부터 경기를 잘 풀어나갔다. 상대의 추격을 잘 제어하며 먼저 인터벌 고지를 밟았다. 하지만 이후 급격히 무너졌다. 인터벌 이후 역전을 허용한 이후 단 한번도 뒤집지 못했다. 한때 3점차까지 추격했지만, 15-21로 패했다.

2게임도 상황은 비슷했다. 초반 팽팽한 흐름이 이어졌다. 근소한 우위를 잡고 끝까지 놓치지 않았다. 1게임과 마찬가지로 11-10으로 인터벌을 찍었다. 하지만 11-11 동점을 허용한 이후 끌려갔다. 14-16에서 14점에 묶여 있는 동안 연속해서 점수를 내줬다. 체력이 떨어진게 눈에 보였다. 14-21로 패하고 말았다. 결국 매치 스코어 1-2로 리드를 허용했다. 미야자키는 승리 후 진격의 거인 포즈로서 세리머니를 보여줬다. 일본 팬들은 "너무 귀엽다", "사랑스러워"라며 뜨거운 반응을 보였다.

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2006년생 미야자키는 2022년 세계주니어선수권에서 우승한 일본의 미래다. 그는 최근 막을 내린 2026년 중국마스터즈배드민턴선수권(슈퍼 750) 여자단식 4강전에서 왕즈이(중국·2위)를 세트 스코어 2대0(21-19, 23-21)으로 눌렀다. 미야자키는 왕즈이를 상대로 처음으로 승리를 거머쥐었다. 다만 결승에선 안세영에 패해 웃지 못했다.

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이번 대회에서 우승 각오를 다졌던 미야자키는 만족이 없었다. 앞서 8강에서는 다소 아쉬운 경기력이었다고 자평하기도 했다. 그는 "오늘 경기를 치르며 몸이 잘 움직이지 않거나 더워서 힘들었다"고 밝혔다. 다만 이날 심유진을 상대로는 흔들림 없이 경기를 주도하며 일본의 승리를 이끌었다. 또한 미야자키는 그간 개인전 승리가 없던 안세영을 상대로도 단체전 승리로서 미소를 짓게 됐다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com