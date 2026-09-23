'추석 연휴 첫날 모레노호 출격'…한국-에콰도르전 대상 프로토 승부식 113회차 발매

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 추석 연휴 첫날인 24일 오후 8시 수원월드컵경기장에서 열리는 축구 국가대표 친선경기 한국(홈)-에콰도르(원정)전을 대상으로 프로토 승부식 113회차를 발매한다.

프로토 승부식 113회차는 23일 오전 8시부터 전국 스포츠토토 판매점과 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨에서 구매할 수 있다. 한국-에콰도르전을 대상으로 하는 게임은 ▲승무패(4251번)를 비롯해 ▲핸디캡(4252~4253번) ▲언더오버(4254번) ▲전반 승무패(4256번) 등 다양한 유형 선택이 가능하다. 해당 유형들은 경기 시간인 24일 오후 8시까지 참여할 수 있다.

이번 경기는 로베르트 모레노 임시 감독이 A대표팀을 이끌고 치르는 첫 경기다. 한국은 에콰도르전에 우루과이(28일)-베네수엘라(10월 2일)-우즈베키스탄(6일)과 차례로 붙는다.

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모레노 감독은 이번 4연전을 위해 손흥민(LA FC) 이강인(아틀레티코 마드리드) 김민재(바이에른 뮌헨) 이재성(마인츠) 등 기존 주축 선수들을 소집했다. 김민수(레인저스) 박태준(김천) 김건희(인천)는 처음으로 대표팀 명단에 이름을 올렸다. 기존 선수들과 새로 발탁한 선수들이 함께 나서는 만큼, 에콰도르전에서는 지난 월드컵과 달라진 선수 조합과 전술 변화에 관심이 모인다.

손흥민과 이강인을 중심으로 한 공격진을 어떻게 운영할지, 김민재가 포함된 수비진은 어떤 호흡을 보여줄지가 주요 관전 요소다. 모레노 감독이 처음 선보이는 경기가 남미의 강호 에콰도르를 상대로 어느 정도 성과를 낼지도 주목되고 있다.

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한편, 같은 경기를 대상으로 하는 축구토토 매치 22회차도 지난 22일 오전 8시부터 발매 중이다. 매치 게임은 양 팀의 전반 득점과 최종 득점을 맞히는 게임이다. 24일 오후 8시까지 구매가 가능하다.

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한국스포츠레저 관계자는 "프로토 승부식과 축구토토 매치를 통해 추석 연휴에 열리는 대표팀 경기를 서로 다른 방식으로 즐길 수 있다. 게임별 유형과 발매 마감 시간에 주의해 참여해 주시기 바란다"고 했다.

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프로토 승부식 113회차와 축구토토 매치 22회차의 자세한 게임 정보는 베트맨에서 확인할 수 있다. 대상경기 분석 정보는 베트맨 내 토토가이드 페이지에서 살펴볼 수 있다.