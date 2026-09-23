'대충격, 압도적인 퍼포먼스' 북한 대회 첫 금메달, 역도 스타 리성금이 들어올렸다, 2위와 무려 17㎏ 차이!..'인상-합계 세계 신기록 작성'

세계신기록으로 금메달 획득하는 북한 리성금 (나고야=연합뉴스) 김동민 기자 = 23일 일본 나고야 중소기업진흥회관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 역도 여자 49㎏ 결승에서 금메달을 획득한 북한 리성금이 시상대에 오르며 인사하고 있다. 리성금은 인상 2차 시기 94kg, 용상 2차 시기 121kg를 성공하며 총합 215kg으로 금메달을 획득했다. 2026.9.23 image@yna.co.kr끝)

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[스포츠조선 노주환 기자]북한이 아시안게임 첫 금메달을 획득했다. 역도의 간판 리성금이 세계 신기록을 작성하면 포디움 정상에 올랐다.

리성금(28)은 23일 일본 나고야 중소기업진흥회관에서 벌어진 2026년 아이치-나고야 아시안게임 역도 여자 49㎏급에서 인상 94㎏, 용상 121㎏, 합계 215㎏을 들어 우승했다. 2위를 차지한 미라바이 사이콤(인도)과의 무게 차이가 무려 17㎏이었다. 사이콤은 인상 87㎏, 용상 111㎏, 합계 198㎏을 들어올렸다. 리성금은 아시안게임 3개 대회 연속 금메달의 대업을 달성했다.

금메달 획득하는 북한 리성금 (나고야=연합뉴스) 김동민 기자 = 23일 일본 나고야 중소기업진흥회관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 역도 여자 49㎏ 결승에서 금메달을 획득한 북한 리성금이 시상식을 마치고 인사하며 이동하고 있다. 리성금은 인상 2차 시기 94kg, 용상 2차 시기 121kg를 성공하며 총합 215kg으로 금메달을 획득했다. 2026.9.23 image@yna.co.kr끝)

평안북도 영변 출신인 리성금은 2018년 자카르타-팔렘방(48㎏), 3년 전 항저우(49㎏) 대회에 이어 다시 아시안게임 정상에 섰다. 그는 2024년과 2025년 세계선수권에서 금메달을 차지했다. 리성금은 북한에서 인민체육인 칭호로 불리는 최고의 스타 대접을 받고 있다. 전문가들은 "리성금은 폭발적인 근력과 힘을 모으는 집중력이 대단하다. 또 기술적으로 흠잡을 데가 없는 거의 완벽에 가까운 선수"라고 평가하고 있다.

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금메달 획득하는 북한 리성금 (나고야=연합뉴스) 김동민 기자 = 23일 일본 나고야 중소기업진흥회관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 역도 여자 49㎏ 결승에서 금메달을 획득한 북한 리성금이 인사하고 있다. 아래는 김일국 북한 체육상. 리성금은 인상 2차 시기 94kg, 용상 2차 시기 121kg를 성공하며 총합 215kg으로 금메달을 획득했다. 2026.9.23 image@yna.co.kr

리성금은 이번 대회에서도 독보적이었다. 그는 인상 첫 시도부터 90㎏를 들어올렸다. 다른 선수들이 한참 아래 무게를 들어올릴 동안 리성금은 쉬고 있었다. 첫 시도에서 90㎏을 가볍게 들어 올린 데 이어, 두번째 94㎏까지 성공하며 인상 세계신기록을 수립했다.

리성금은 용상에서도 큰 차이를 보였다. 1시도에서 116㎏을 성공해 합계 210㎏으로 금메달을 확정했고, 이어 121㎏마저 들어 올려 합계 215㎏으로 세계신기록을 갈아치웠다.

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이번 대회 초반 부진한 북한은 현재 금메달 1개, 동메달 1개를 획득하고 있다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com