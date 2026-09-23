순위권이 목표였던 박지희, 첫 아시안게임서 대형사고쳤다...여자 플뢰레 개인전 결승 진출! 은메달 확보[도코나메 LIVE]

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[도코나메=스포츠조선 박찬준 기자]'여자 플뢰레의 희망' 박지희(서울특별시청)가 은메달을 확보했다.

'세계랭킹 23위' 박지희는 23일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 플뢰레 개인전 준결승에서 폴리나 볼로부에바(우즈베키스탄)를 15대12로 제압했다. 박지희는 처음으로 출전한 아시안게임에서 개인전 결승 무대를 밟았다.

박지희는 32강전에서 미나 나오렘(인도)을 15대3으로 제압하며 산뜻하게 출발했다. 16강전에서는 홍콩의 발레리 청을 15대9로 꺾었다.

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8강전이 고비였다. 서맨사 카탄탄(필리핀)을 상대로 초반 주도권을 내줬으나 연이어 공격을 성공시키며 15대10 역전승을 거두며 메달을 확보했다.

세계랭킹은 51위로 더 낮지만, 러시아 태생으로 체격이 좋고 역습에 강한 볼로부에바와의 준결승에 나선 박지희는 시소게임 끝에 값진 승리를 거뒀다.

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개인전에서 순위권을 목표로 한 박지희는 첫 아시안게임부터 사고를 쳤다. 그는 중학교 1학년 2학기쯤, 부모님과 아는 사이였던 체육 선생님이 성적을 보더니 운동을 하는 것이 좋겠다고 권유해서 펜싱을 시작했다.

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한편, 이날 박지희와 함께 개인전에 나선 모별이(인천광역시 영종구청)는 16강전에서 기구치 고마키(일본)에게 7대15로 져 탈락했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com