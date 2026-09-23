'너무 아쉽다, 0.04초차 노메달' 8년 만에 재도전 안세현, 접영 100m 4위..'3위로 반환점 돌았지만 막판 힘이 달렸다'

역영하는 안세현 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 23일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 여자 100m 개인 접영 결승. 한국 안세현이 역영하고 있다. 안세현은 58.09초로 4위를 기록했다. 2026.9.23 mon@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 노주환 기자]8년 만에 아시안게임에 출전한 한국 여자 수영의 베테랑 안세현이 아쉽게 4위로 메달 획득에 실패했다.

안세현은 23일 일본 도쿄 아쿠아틱 센터에서 벌어진 2026년 아이치-나고야 아시안게임 수영 여자 접영 10m 결선에서 4위로 차지하며 간발의 차이로 메달을 따지 못했다.

50m를 3위로 찍은 안세현은 마지막 터치 패드를 58초09로 찍었다. 안세현은 좋은 출발을 보였고, 반환점까지 멋진 레이스를 펼쳤다. 메달권 페이스였지만 레이스 후반부에 힘이 달리면서 4위로 떨어졌다. 3위 나탈리 칸(홍콩, 58초05) 보다 불과 0.04초라로 4위에 머물렀다.

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결승전 힘차게 출발하는 안세현 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 23일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 여자 100m 개인 접영 결승. 한국 안세현이 힘차게 출발하고 있다. 안세현은 58.09초로 4위를 기록했다. 2026.9.23 mon@yna.co.kr(끝)

안세현은 슬럼프를 딛고 2018년 자카르타-팔렘방 대회 이후 8년에 이번 대회 출전 자격을 얻었다. 자신의 주종목 접영 100m에서 선전을 펼쳤지만 종이 한장 차이로 메달을 따지 못했다.

안세현은 2014년 인천대회에서 이 종목 동메달을 차지했다. 그는 이 종목 한국 기록 보유자이기도 하다.

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출발하는 안세현 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 23일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 여자 100m 접영 예선. 한국 안세현이 출발하고 있다. 2026.9.23 mon@yna.co.kr

승은 중국의 위이팅이 56초41로 차지했다. 2위는 장위페이(중국)로 56초44를 기록했다. 일본 수영 스타 이케에 리카코는 58초25로 안세현 다음인 5위를 기록했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com