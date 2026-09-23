아시아 무대는 좁다! '개인전 2연패 눈 앞' 오상욱, 男사브르 개인전 결승 진출!...은메달 확보[도코나메 LIVE]

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[도코나메=스포츠조선 박찬준 기자]'남자 사브르의 레전드' 오상욱이 금메달까지 한걸음만을 남겨뒀다.

'올림픽 챔피언' 오상욱은 23일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 사브르 개인전 준결승에서 카자흐스탄의 아르티옴 사르키샨을 15대9로 제압했다. 은메달을 확보한 오상욱은 개인전 2연패에 도전한다.

오상욱의 이번 대회 출발은 좋지 않았다. 조별예선에서 2패나 당했다. 2조 5경기에서 3승 2패를 기록, 조 2위에 올랐다. 한 수 아래 이슬람베크 압다조프(54위·우즈베키스탄), 캉탱 사이사나 조프루아(496위·라오스)에게 덜미를 잡혔다. 부상의 여파가 남아 있는 듯 했다.

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하지만 토너먼트가 진행되자 승부사 기질이 발동했다. 오상욱은 16강과 8강에서 모두 홍콩 선수를 꺾었다. 16강에서 휴고 호를 15대9, 8강에서 로이스 찬을 15대6으로 제압했다.

4강전 상대는 8강에서 도경동을 15대14로 제압한 사르키샨이었다. 오상욱이 초반부터 강하게 나섰다. 정확한 찌르기로 선제 득점에 성공했다. 추가 공격을 이어가며 스코어를 벌렸다. 사르키샨도 만만치 않았다. 반격하며 3-3 동점을 만들었다. 팽팽한 흐름에서 오상욱의 공격이 연이어 터졌다. 8-4까지 앞서나갔다.

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브레이크 후 사르키샨이 연이어 공격을 성공시키며 8-7까지 추격했다. 하지만 오상욱은 강했다. 기가 막히게 공격을 피한 후 역습을 성공시켰다. 흐름을 잡은 오상욱은 계속해서 공격을 성공시키며 13-8까지 점수차를 벌렸다. 마지막 점수까지 더하며 완승을 거뒀다.

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오상욱은 설명이 필요없는 남자 사브르의 에이스다. 오상욱은 1m92의 키에 '탈아시아급' 신체조건을 앞세워 고등학생 부터 성인 국가대표로 활약했다. 2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임에서 단체전 우승에 기여하고 개인전에선 선배 구본길과 결승전 명승부 끝에 은메달을 목에 걸어 '라이징 스타'로 자리매김했다.

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2023년 열린 항저우 아시안게임에서는 개인전에서 구본길과의 결승 '리턴 매치'를 잡으며 정상에 오른 뒤 단체전까지 석권하며 한국 펜싱의 간판으로 우뚝 섰다. 이듬해 열린 2024년 파리 올림픽이 정점이었다. 그는 개인전과 단체전 2관왕에 오르며 전성기를 누렸다.

이후 재충전을 위해 한 시즌 태극마크를 내려놨던 오상욱은 지난해 가을 시작한 2025~2026시즌 복귀해 아시안게임을 준비했다. 이번 대회에서도 그는 단연 우승 후보로 꼽히지만, 흔히 '디스크'로 불리는 허리 추간판탈출증을 시즌 내내 겪으면서 아시안게임 2회 연속 2관왕 도전의 변수로 떠올랐다.

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2025~2026시즌 오상욱은 올해 1월(미국 솔트레이크시티)과 5월(이집트 카이로) 두 차례 국제펜싱연맹(FIE) 월드컵 개인전 우승을 차지했고, 6월 아시아선수권대회에서는 2년 만에 개인전 정상을 탈환했다. 세계선수권대회에서는 단체전 은메달 획득을 이끌었으나 개인전에선 부상 여파로 32강에서 탈락했다.

한달 정도 휴식을 취하며 아시안게임에 집중한 오상욱은 변함없는 클래스를 과시하며, 또 하나의 아시안게임 금메달에 다가섰다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com