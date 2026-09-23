'또 뒷심 부족했다' 1위→1위→1위→2위 막판 추월 당했다! 수영 황선우 자유형 200m 은메달, 대회 2연패 불발.. 中 신성 장?底 아시아 신기록 우승

남자 자유형 200m 은메달 획득한 황선우 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 23일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 200m 개인 자유형 결승. 1:44.62초로 2위를 기록하며 은메달을 획득한 황선우가 인사하고 있다. 2026.9.23 mon@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 노주환 기자]한국 수영의 간판 황선우(강원특별자치도청)가 막판 뒷심 부족으로 은메달을 차지했다. 줄곧 1위를 달리다가 마지막 구간에서 중국의 신성 장?底?19)에게 추월 당하면서 금메달을 내줬다.

황선우는 23일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 수영 남자 자유형 200ｍ 결선에서 1분44초62로 장?底?1분43초49)에 이어 두번째로 터치 패드를 찍어 은메달을 획득했다. 그는 이번 대회에서 아직 금메달이 없다. 동메달 3개에 이어 은메달 1개를 추가했다.

역영하는 황선우 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 23일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 200m 자유형 예선. 한국 황선우가 역영하고 있다. 2026.9.23 mon@yna.co.kr끝)

황선우의 이번 레이스는 150m를 찍을 때까지만 해도 좋았다. 그는 50m, 100m그리고 150m까지 선두를 달렸다. 23초94, 50초25 그리고 1분17초34를 찍으며 맨 앞에서 역영을 펼쳤다. 하지만 황선우는 마지막 구간에서 힘이 달렸다. 그런 사이 장?底? 무섭게 치고 올라왔다. 결국 황선우가 추월을 당했고, 장?底? 가장 먼저 레이스를 마치며 아시아 신기록을 수립했다. 황선우의 작년 부산 전국체전에서 수립한 아시아기록(1분43초92)을 갈아치웠다. 3위는 구로다 다쓰야(1분44초81)였다.

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200m 자유형 은메달 획득한 황선우 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 23일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 200m 개인 자유형 결승. 1:44.62초로 2위를 기록하며 은메달을 획득한 황선우가 금메달을 차지한 중국의 장잔숴와 인사하고 있다. 2026.9.23 mon@yna.co.kr(끝)

황선우는 레이스를 마친 후 방송 인터뷰에서 "죽기살기로 했다. 150m까지 좋았다. 마지막에 무너졌다. 또 부족한 점을 깨달았다. 다음 목표는 LA 올림픽이다. 훈련을 통해 이겨내야 한다. 단짝 우민이형 어깨 부상으로 불참하게 돼 마음이 아프다. 형 몫까지 하기 위해 노력했다. 이번 대회가 전부가 아니다. 더욱 발전하도록 노력하겠다"고 말했다. 황선우는 이날 오전 예선에서 전체 2위로 결선에 올랐다. 무라사가 1분47초60으로 전체 1위였다. 장?底? 1분48초68, 5위로 결선에 진출했다.

황선우는 한국 수영의 간판으로 박태환의 뒤를 이어 한국 수영을 세계 정상급으로 이끌었다. 자유형 100m와 200m가 주종목으로 한국 기록 및 아시아 기록을 수차례 작성했다. 이미 세계선수권 자유형 200m에서 은메달(2022년), 동메달(2023년), 금메달(2024년)을 차례로 획득하며 한국 수영 최초로 3회 연속 메달을 획득하기도 했다.

출발하는 황선우 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 23일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 200m 자유형 예선. 한국 황선우가 출발하고 있다. 2026.9.23 mon@yna.co.kr끝)

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윙스팬(양팔을 펼친 길이)이 신장에 비해 매우 긴 신체 조건과 양팔을 교대로 젓는 스트로크 박자가 다른 '짝짝이(로핑) 스트로크'라는 차별화된 기술을 보유하고 있다. 개인전뿐만 아니라 계영 800m에선 앵커로 3년 전 항저우 아시안게임 금메달과 세계선수권 은메달을 이끌기도 했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com