"경악!" '세계 최강' 안세영에 8연패 좌절, 또 패배에도 격려…'야마구치의 포기하지 않는 플레이가 日 승리 이끌었다'

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영에게 패하는 건 부끄러운 일이 아니다. 야마구치 아카네(일본)를 격려하는 목소리가 나왔다.

안세영은 23일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체 4강전에서 1단식 주자로 나섰다. 안세영은 '세계랭킹 3위' 야마구치를 세트스코어 2대1(21-9, 18-21, 21-11)로 이겼다. 이로써 안세영은 야마구치를 상대로 최근 8연승을 질주했다.

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일본의 '더다이제스트'는 '첫 경기는 양 팀의 에이스가 붙는 대결이었다. 세계랭킹 1위 안세영과 3위 야마구치가 치열한 접전을 벌였다. 첫 판은 안세영이 21-9로 가지고 갔다. 야마구치는 두 번째 판을 21-18로 이겼다. 하지만 마지막에 안세영이 세계 챔피언다운 실력을 보여주며 승리를 챙겼다'고 보도했다.

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한국은 안세영의 승리로 기선을 제압했다. 그러나 한국은 뒤이어 열린 경기에서 내리 세 판을 내주며 매치스코어 1대3으로 패배를 기록했다. 3단식 2복식으로 진행되는 단체전은 먼저 3경기를 가져가는 팀이 승리한다.

안세영에 이어 경기에 나선 '세계랭킹 2위' 이소희-백하나 조는 세계랭킹 3위인 유키 후쿠시마-마유 마츠모토 조에 0대2(15-21, 19-21)로 패했다. 제2 단식에선 '세계랭킹 16위' 심유진이 미야자키 토모카에 0대2(15-21, 14-21)로 밀렸다. 벼랑 끝 상황에서 나선 정나은-김혜정 조 역시 우에사카 린-나카니시 키에 조를 맞아 0대2(20-22, 16-21)로 경기를 내줬다.

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'더다이제스트'는 '일본이 세계 최강을 보유한 강적을 격파했다. 두 대회 만에 결승 진출을 확정했다. 8년 만의 금메달을 향해 달려간다. 여자팀을 향해 환호의 댓글이 이어지고 있다'고 했다. 이 매체에 따르면 일본 팬들은 '일본이 이겼다. 결승이다', '강적 한국을 이겼다', '야마구치의 포기하지 않는 플레이가 이번 승리를 이끌었다고 생각한다'고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com