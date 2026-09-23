개인전 메달 없던 '무명 플뢰레 검사' 박지희, 생애 첫 아시안게임 에서 '깜짝 은메달'![도코나메 LIVE]

개인전 메달 없던 '무명 플뢰레 검사' 박지희, 생애 첫 아시안게임 에서 값진 은메달[도코나메 LIVE]

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[도코나메=스포츠조선 박찬준 기자]'무명 검사' 박지희(서울특별시청)가 값진 은메달을 목에 걸었다.

'세계랭킹 23위' 박지희는 23일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 플뢰레 개인전 결승에서 유카 우에노(일본)에 4대15로 패했다. 박지희는 처음으로 출전한 아시안게임에서 개인전 은메달을 획득했다. 커리어 첫 개인전 메달이기도 하다.

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박지희는 32강전에서 미나 나오렘(인도)을 15대3으로 제압하며 산뜻하게 출발했다. 16강전에서는 홍콩의 발레리 청을 15대9로 꺾었다.

8강전이 고비였다. 서맨사 카탄탄(필리핀)을 상대로 초반 주도권을 내줬으나 연이어 공격을 성공시키며 15대10 역전승을 거두며 메달을 확보했다.

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준결승에서 우즈베키스탄의 폴리나 볼로부에바를 만났다. 세계랭킹은 51위로 더 낮지만, 러시아 태생으로 체격이 좋고 역습에 강한 볼로부에바를 상대로 접전을 펼친 끝에 15대12로 승리했다.

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결승전 상대는 세계랭킹 3위이자 개최국의 에이스 우에노였다. 이번 대회 최강자로 꼽혔다. 우에노를 맞아 박지희는 좀처럼 경기를 풀지 못했다. 초반 긴 탐색전 후 상대에게 연속해서 공격을 허용했다. 단 한점도 얻지 못했다. 결국 0-8로 1피리어드를 마쳤다.

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2피리어드에서도 우에노의 공격에 힘을 쓰지 못했다. 0-12까지 갔지만 포기는 없었다. 박지희는 공격을 한번 시키더니 흐름을 타며 연속 3득점을 올렸다. 하지만 너무 늦었다. 우에노가 다시 포인트를 쌓았고, 결국 박지희가 아쉽게 패했다.

값진 은메달이었다. 개인전에서 순위권을 목표로 한 박지희는 첫 아시안게임부터 사고를 쳤다. 그는 중학교 1학년 2학기쯤, 부모님과 아는 사이였던 체육 선생님이 성적을 보더니 운동을 하는 것이 좋겠다고 권유해서 펜싱을 시작했다. 월드컵과 아시아선수권 단체전에서는 동메달을 목에 걸은 적이 있지만, 개인전과는 큰 인연이 없었다.

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그는 가장 중요한 메이저 대회 개인전에서 메달을 획득하며, 여자 플뢰레의 새로운 희망으로 떠올랐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com