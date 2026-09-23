'수영괴물' 황선우, 中수영괴물에 일격! '미친 괴력'19세 장잔숴, 1500m金→200m金 벌써 4관왕, 7관왕도 가능...박태환 위원 "2번 레인도 전략"[아이치-나고야 아시안게임]

출발 준비하는 중국 장잔숴

장잔숴와 악수하는 황선우

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 전영지 기자]'수영괴물' 황선우(강원특별자치도청)의 자유형 200m 2연패를 저지한 '중국 신성' 장잔숴(19)의 뒷심은 강력했다.

황선우가 23일 오후 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 펼쳐진 아이치-나고야아시안게임 자유형 200m 결선에서 장잔숴의 막판 괴력 스퍼트에 밀려 금메달을 놓쳤다. 2007년생 중국 전천후 프리스타일러 장잔숴는 1분43초49의 새로운 아시아신기록으로 가장 먼저 터치패드를 찍었다. 황선우는 1분44초62, 은메달, 일본 신성 무라사 타쓰야가 1분44초81로 동메달을 가져갔다.

이 종목 대회신기록은 3년 전 황선우가 항저우 대회 금메달 당시 세운 1분44초40, 이 종목 아시아신기록 역시 황선우가 지난해 부산전국체전에서 세운 1분43초92였다. 장잔숴가 황선우의 아시아신기록을 0.43초 줄여내며 뜨겁게 환호했다.

Advertisement

황선우(왼쪽)와 장잔숴의 자유형 200m 구간 기록 비교.

디펜딩챔피언 황선우는 이날 초반부터 스피드를 올렸다. 첫 50m부터 150m 구간까지 1위를 놓치지 않았다. 반면 장잔숴는 2번 레인에서 100m까지 3위로 웅크리고 있다가 서서히 스피드를 올렸다. 150m 구간부터 2위로 올라섰다. 황선우가 1분17초34, 장잔숴가 1분17초53, 0.19초 차로 앞선 채 150m 구간을 턴했다. 마지막 50m 승부에서 장잔숴가 승리했다. 말 그대로 폭풍 스퍼트. 자유형 100m부터 1500m까지 단, 중, 장거리 모두를 섭렵중인 중국 신성의 기세가 무시무시했다. 25초96로 50m를 주파하며 역전 우승에 성공했다. 초반부터 강하게 스퍼트한 황선우는 마지막 50m를 27초28, 1초13차로 금메달을 놓쳤다.

은메달 목에 건 황선우

계영 800m 최종 영자로 나서 믿을 수 없는 1분42초대를 찍으며 일본을 꺾고 역전 금메달을 이끈 '중국 신성' 장잔숴가 개인 종목에서도 괴력을 발휘하고 있다. 19세 신성은 스피드와 지구력, 재능과 체력 모두를 다 가졌다. 전날 최장거리 자유형 1500m(14분42초42)에서 가볍게 금메달을 획득한 이튿날인 이날 단거리 200m에서 아시아신기록과 함께 금메달을 따냈다. 22일 400m 혼계영 금메달을 포함해 벌써 4관왕이다. 스포츠는 기세다. 현장에선 자유형 400m, 800m 등 100m(4위)를 제외한 개인 종목 전관왕도 가능할 것이라는 예측이 나온다. 대한민국이 김영범, 황선우를 앞세워 금메달을 노리는 단체전 계영 400m에서도 판잔러, 장잔숴와의 전쟁이 불가피하다.

출발하는 중국 장잔숴

1분43초대 기록을 보유한 장잔숴는 이날 예선에서 '1분48초68'전체 5위로 결선에 진출했다. 힘을 아끼는 작전으로 2번 레인을 받았다. 이 또한 황선우를 견제하려는 전략이었던 것으로 보인다. '수영 레전드' 박태환 SBS 해설위원은 "황선우 선수가 정말 좋은 레이스를 했는데 마지막 50m 구간에서 장잔숴의 위치를 파악하지 못한 것이 아쉽다. 장잔숴를 보면서 했다면 더 힘을 낼 수 있었을 것"이라면서. "장잔숴가 결선 2번 레인을 받으며 사이드로 빠지는 전략을 택했다"고 분석했다. "장잔숴의 기세가 느껴진다. 1분43초49라는 아시아신기록, 마지막 50m 구간이 25초96이라는 점이 정말 대단하다"고 평가했다.

Advertisement

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com