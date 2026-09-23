'막내 오준성 활약에도' 韓 남자 탁구 동메달 획득…'영원한 라이벌' 日 넘지 못했다 0-3 완패

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 남자 탁구가 일본의 벽에 막혔다.

한국 남자 탁구 대표팀은 23일 일본 아이치현의 스카이홀 도요타 2번 테이블에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 단체전 4강전에서 매치 스코어 0대3(1-3, 0-3, 2-3)으로 패했다. 한국은 1994년 히로시마 대회부터 직전 항저우 대회까지 8회 연속 단체전 은메달을 획득했다. 이번엔 동메달을 목에 걸었다. 이번 대회 단체전은 동메달 결정전이 열리지 않는다. 준결승에서 패한 두 팀이 모두 동메달을 받는다.

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1경기 주자로 '베테랑' 장우진이 나서 마츠시마 소라와 격돌했다. 1~2세트를 연달아 내준 장우진은 3세트를 11-6으로 잡으며 반격을 꾀했다. 하지만 4세트마저 밀리며 세트스코어 1대3(9-11, 7-11, 11-6, 8-11)으로 패했다.

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안재현이 2경기 주자로 나서 하리모토 토모카즈와 대결했다. 안재현은 1~3세트 연속 선제 득점에 성공했지만, 기세를 이어가지 못했다. 세트스코어 0대3(10-12, 5-11, 9-11)으로 고개를 숙였다.

'막내' 오준성이 도가미 ??스케와 3경기에서 붙었다. 오준성이 1세트를 11-7로 잡아내며 분위기 전환에 성공하는 듯했다. 그러나 2세트에서 상대에 연달아 득점을 허용하며 아쉬움을 남겼다. 오준성은 3세트 0-8로 밀리던 경기를 7-8까지 따라갔지만 승패를 뒤집진 못했다. 오준성은 4세트 듀스 끝에 12-10으로 이기며 경기를 마지막까지 끌고갔다. 더 이상 물러설 곳 없는 5세트. 두 선수는 점수를 주고 받으며 팽팽하게 격돌했다. 하지만 오준성이 뒷심에서 밀리며 2대3(11-7, 6-11, 7-11, 12-10, 9-11)으로 경기를 마쳤다. 한국이 동메달을 목에 걸었다.

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한편, 여자부는 오후 7시 30분 일본과 준결승을 치른다. 여자부는 1986년 서울 대회에서 처음이자 마지막으로 금메달을 획득했다. 1990년 베이징 대회를 끝으로 한 번도 결승 무대를 밟지 못했다. 2014년 인천 대회에선 메달 획득에 실패했다. 2018년 자카르타-팔렘방 대회와 항저우 대회에서 각각 동메달을 목에 걸었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com