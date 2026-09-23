'아쉽다, 마지막 터치 패드만 잘 찍었어도' 수영 막내 고교생 김승원, 배영 100m 동메달 뒷얘기 공개.."터치 패드 타이밍이 잘 안 맞았어요"

김승원, 여자 배영 100m 동메달 획득 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 23일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 여자 100m 개인 배영 결승에서 동메달을 획득한 한국 김승원이 시상대에 올라 포즈를 취하고 있다. 2026.9.23 mon@yna.co.kr끝)

김승원, 여자 배영 100m 동메달 획득 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 23일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 여자 100m 개인 배영 결승에서 동메달을 획득한 한국 김승원(오른쪽)이 시상대에 올라 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 은메달을 획득한 일본의 시라이 리오, 금메달을 획득한 중국의 펑쉬웨이, 김승원. 2026.9.23 mon@yna.co.kr끝)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]"마지막 터치 패드를 찍을 때 아쉬움이 남는다."

한국 수영의 국가대표 막내 김승원(경기체고)이 아시안게임 동메달을 추가했다. 이번 대회 두번째 동메달이다.

한국 여자 수영의 미래 김승원이 23일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 대회 여자 배영 100ｍ 결선에서 1분00초10의 기록으로 3위를 차지했다. 그는 지난 21일 여자 배영 50ｍ에서 27초72로 첫번째 동메달을 목에 걸었다.

Advertisement

중국의 펑쉬웨이가 이날 59초30으로 가장 먼저 터치패드를 찍어 우승했다. 2위는 일본의 시라이 리오로 59초89를 기록했다. 시라이와 김승원의 차이는 0.21초 차이였다.

김승원은 이번 레이스 초반 폭발적인 스피드를 뽐냈다. 첫 50ｍ 구간을 가장 먼저 턴했다. 가장 빠른 28초60으로 돌았다. 하지만 후반 50ｍ 구간에서 펑쉬웨이와 사라이에게 추격을 허용해 3위를 차지했다.

김승원, 여자 100m 배영 동메달 획득! (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 23일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 여자 100m 개인 배영 결승. 한국 김승원이 동메달을 획득한 뒤 기뻐하며 경기장을 나서고 있다. 2026.9.23 mon@yna.co.kr

Advertisement

김승원은 경기 후 믹스트존 인터뷰에서 국내 기자들에게 아쉬움을 토로했다. 마지막 터치 패드를 찍는 과정에서 타이밍이 구상대로 딱 정확히 맞지 않았다. 그는 "100ｍ를 잘해보고 싶었는데 아쉬운 부분이 남는다"면서 "마지막 터치가 원래 반 스트로크를 돌리기 전에 맞아야 했는데, 제대로 보지 못해 스트로크가 하나 덜 들어갔다"며 아쉬워했다. 마지막 타이밍 싸움에서 손해를 본 것이다. 좀더 잘 했으면 2위 시라이와의 격차를 좁혀서 은메달 경쟁에서 유리할 수도 있었다.

Advertisement

김승원은 초반 50m를 선두로 역영한 것에 대해 "50ｍ는 평소 세계적인 선수들과 경쟁할 때도 앞서 도는 편이다. 원래 내 페이스 구상 대로 잘 풀어나갔다"고 말했다.

힘차게 출발하는 1번 주자 김승원 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 23일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 혼성 400m 혼계영 결승. 한국의 1번 주자 김승원이 힘차게 출발하고 있다. 2026.9.23 mon@yna.co.kr

혼성 혼계영 400m 동메달 획득! (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 23일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 혼성 400m 혼계영 결승에서 3위로 동메달을 획득한 한국의 김승원(왼쪽부터), 최동열, 안세현, 김용범이 시상대에 올라 포즈를 취하고 있다. 2026.9.23 mon@yna.co.kr(끝)

Advertisement

이날 김승원은 마지막 혼성 혼계영 400m 결선에도 첫번째 영자로 출전해 한국의 동메달에 힘을 보탰다. 그는 이번 아시안게임에서 동메달 3개를 획득했다. 한국(김승원-최동열-안세현-김영범)은 3분44초12의 기록으로 중국(3분40초38)과 일본(3분43초98)에 이어 3위를 기록했다. 마지막 영자 김영범이 놀라운 퍼포먼스로 추월하면 동메달을 이끌었다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com