개인전 금메달에도 웃지 않은 오상욱 "단체전이 눈에 보이니까 아직 금메달이 덜 맛있다...허리 부상 핑계대고 싶지 않았어"[도코나메 LIVE]

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[도코나메=스포츠조선 박찬준 기자]"단체전 금메달이 눈에 보이니까 아직 덜 맛있다."

개인전 2연패를 이뤄낸 '에이스' 오상욱의 시선은 단체전을 향해 있다. '올림픽 챔피언' 오상욱은 23일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 사브르 개인전 결승전에서 셴 쳉펑(중국)을 15대13으로 제압했다. 지난 항저우 대회에서 개인전 금메달을 목에 걸었던 오상욱은 이번 금메달로 두 대회 연속 개인전 금메달을 차지했다. 오상욱은 "경동이 몫까지 한 것 같아서 다행"이라고 웃었다. 결승에서 만날 것으로 전망됐던 후배 도경동은 아쉽게 8강에서 탈락했다.

이어 "혼자 남게 된 것에 대해 부담이 많이 됐다. 경기에 집중하자는 마음을 조금 더 가진 것 같고, 어제부터 자기 최면을 많이 걸었다. 그렇게 마인드 컨트롤을 했다"고 했다.

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아시안게임까지 여정은 쉽지 않았다. 재충전을 위해 한 시즌 동안 태극마크를 내려놨던 오상욱은 지난해 가을 시작한 2025~2026시즌 복귀했다. 하지만 부상에 시달렸다. 흔히 '디스크'로 불리는 허리 추간판탈출증을 시즌 내내 겪었다. 그는 "디스크가 터져서, 보강 운동이나 치료에 신경을 썼다. 아시안게임 한, 두달 전부터 기술이나 전술 훈련을 했다"고 했다.

그래서인지 조별예선에서는 내용이 썩 좋지 않았다. 오상욱은 "물론 허리 부상이 경기에 영향이 있었을 것 같다. 경기에 들어가면 잊게 되는거 같다. 지면 부상도 핑계다라는 생각을 하며 경기를 했던 것 같다"고 했다. "지금도 통증이 있다"는 오상욱은 "일단 아시안게임이 얼마 안남아서 수술은 못했다. 뭐가 더 괜찮은지 대회 후에 알아봐야할 것 같다"고 했다.

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특별한 결승전이었다. 오상욱은 지금까지 세번의 개인전 결승을 치렀는데 앞서 두번은 모두 상대가 구본길이었다. 오상욱은 "매번 결승에서 한국 선수를 만났다. 이번에는 다른 나라 선수를 꺾어서인지 뭔가 좀 새로운 것 같다. 한국 선수끼리 붙을때는 서로 견제도 있었고, 말도 안하고, 장난도 좀 놓치게 되는 것도 있었다. 지금은 경동이가 지자마자 응원을 많이 해줬고, 경동이 몫까지 해야 한다는 생각을 했다"고 했다.

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오상욱은 11-13까지 밀렸지만, 끝내 뒤집기에 성공했다. 그는 "상대가 수비 동작을 갑자기 안하는 것을 느꼈다. 그때부터 나도 밀리면 안되겠다고 생각했다"며 "불안한 것은 없었다. 일단 의심이 많았다. 저 선수가 수비를 안하려는거 같은데 라는 생각을 했다. 끝나고 보니까 결국 안했더라. 그 상황에서 저 친구가 수비를 할까, 안할까를 두고 혼자 고민을 많이 했다"고 돌아봤다.

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오상욱의 금메달로 한국 사브르는 아시안게임 개인전 5연패를 달성했다. 오상욱은 "몰랐다. 항상 따고 나서 알게되는게 많은 것 같다. 생각 못했는데 들으니까 기분이 좋다"고 했다.

오상욱은 개인전 금메달에도 아직 웃지 않았다. 이제 단체전이 남았다. 오상욱은 자신감이 넘쳤다. "단체전은 너무 편할거 같다. 지금 같이 있는 선수들과 뛰면 금메달을 못딸거라는 생각 자체를 안해봤다. 팀원들을 믿으면서 할 수 있으니 부담도 없다. 무조건 금메달을 딸거라 생각하고 있다."

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후배들에 대한 믿음이 대단했다. 오상욱은 "처음에는 내가 짊어져야 한다는 생각을 많이 했다. 나는 지금 선수들이 각자의 힘이 있다고 생각한다. 내가 이끌지 않아도 각자의 브랜드가 있다. 그렇게 뭉쳐서 우리 펜싱이 강한 것이라 생각한다. 더 믿으려고 한다"고 했다. 다만 도경동의 부상 상태는 변수다. 오상욱은 "도경동의 상태는 안물어봤다. 시합에 집중하자고 생각했다. 괜히 물어보면 신경이 다른데 쓰일까봐 가서 물어봐야겠다"고 했다.

그는 마지막으로 "매번 아시안게임 마다 한국 사브르가 워낙 세서, 개인전 끝나고 만족할 시간이 없었던 것 같다. 단체전 금메달이 눈에 보이니까 아직 덜 맛있다. 단체전까지 따면 맛이 있을 것 같다"고 웃었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com