44년 만에 결승 좌절…'맏형'의 다짐, "개인전에서는 日 넘고 금메달 따겠다" [나고야 LIVE]

마츠시마 상대하는 장우진 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 남자단체 준결승 대한민국과 일본의 경기. 대한민국 장우진이 일본 마츠시마 소라를 상대하고 있다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

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[도요타=스포츠조선 이종서 기자] "실력이라고 생각한다."

한국 남자 탁구 대표팀은 23일 일본 아이치현의 스카이홀 도요타 2번 테이블에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 단체전 4강전에서 매치 스코어 0대3(1-3, 0-3, 2-3)으로 패배했다.

한국은 1986년 서울 대회부터 꾸준하게 결승전에 진출해 왔다. 1986년 서울 대회와 1990년 베이징 대회에서 금메달을 땄고, 1994년 히로시마 대회부터 직전 항저우 대회까지 8회 연속 단체전 은메달을 땄다.

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1990년 이후 36년 만에 단체전 금메달을 노렸지만, 아쉽게 문턱에서 좌절하게 됐다.

제 1단식에 나온 장우진은 마츠시마 소라와 붙었다. 2007년생으로 일본 탁구계의 신성이다. 마지막 승부처마다 아쉬움을 삼켰다. 1~2게임을 연이어 내준 장우진은 3게임을 11-6으로 잡아 반격에 나섰지만, 4게임을 8-11로 내주면서 1대3으로 패배했다. 안재현이 제 2단식 주자로 나섰지만, 0대3으로 패배했고, '막내' 오준성이 5게임까지 가는 접전을 펼쳤지만, 끝내 승리에 닿지 못했다.

세트 내주고 아쉬워하는 장우진 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 남자단체 준결승 대한민국과 일본의 경기. 대한민국 장우진이 일본 마츠시마 소라에게 두 세트를 연거푸 내준 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

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동메달로 단체전을 마친 장우진은 "소라 선수와는 최근에 굉장히 많은 경기를 했다. 서로 플레이를 잘 알고 있다. 소라 선수와 할 때는 첫 세트가 굉장히 중요한데 8-5에서 내가 조금 소극적으로 했던 것 같다. 후반에 조금 풀리기는 했지만, 기세에서 내가 잡지 못한 게 아쉽다"고 돌아봤다. 이어 "아무래도 일본이 선수층도 두터워지고 톱랭커도 많아졌다. 이름값에서도 솔직히 무시 못하는 압박감이 있었던 것 같다"고 덧붙였다.

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1~2점 차로 게임을 잡지 못했지만, 실력 차를 인정했다. 장우진은 "아쉽다. 한 두 포인트 차이로 졌지만, 이게 실력이라고 생각한다. 우리가 부족하다는 걸 인정하고 앞으로 나가야할 것 같다"고 강조했다.

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단체전은 끝났지만, 장우진은 단식과 복식 경기가 남아 있다. 장우진은 "아쉽고 실망스럽지만, 이번 경기를 통해서 개인전 종목에서는 일본 선수를 이겨서 금메달을 한 번 따보도록 하겠다"고 각오를 다졌다.

도요타=이종서기자 bellstop@sportschosun.com

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