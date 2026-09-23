"포스트 최가온X유승은 키운다" 대한스키스노보드협회 '팀 스노우라이즈' 뉴질랜드 첫 훈련 스타트...문체부X공단X체육회 '동계 전략종목 육성사업' 선정[오피셜]

사진제공=대한스키스노보드협회

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[스포츠조선 전영지 기자]대한스키스노보드협회 '팀 스노우 라이즈(Team Snow Rise)'가 체육진흥기금 지원을 받아 뉴질랜드 첫 훈련을 떠났다.

대한스키스노보드협회는 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 후원하고 대한체육회가 주관하는 '2026 동계종목 대상 전략종목육성사업'에 선정된 직후 유소년 선수 육성을 위한 중장기 계획을 세우고 '팀 스노우 라이즈'를 결성했다. 밀라노-코르티나동계올림픽에서 월드클래스 실력으로 투혼의 연기를 선보인 최가온, 유승은의 후예를 키워내기 위한 국가적 프로젝트가 본격화됐다.

최홍훈 대한스키스노보드협회장이 단장을 맡아 '스노보드 프리스타일' '프리스타일스키' '스노보드 알파인' '알파인스키' 등 총 4개 종목, 12명의 선수와 1명의 헤드 디렉터, 8명의 매니저로 구성된 팀을 전략적으로 육성할 계획이다.

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'팀 스노우 라이즈'는 유소년 대상 육성 프로그램인 만큼 기술력 증진뿐 아니라 선수의 생활습관을 개선하는 프로그램들을 접목시켜 전인적 성장을 이끌 예정이다. 유소년 선수의 성장에 필수적인 수면, 영양, 멘탈 관리는 물론 선수간, 선수와 지도자간, 선수와 부모간의 소통을 도와주는 프로그램, 감사일기와 필사노트 등 생활습관 프로그램 등도 함께 진행한다.

유소년 선수들에게 필요한 다양한 교육 프로그램도 마련됐다. 도핑, 인권, 안전 등 미래 국가대표를 위한 필수 교육은 물론 경제 특강 등 특별 교육, 영어 강의도 진행한다. 영어강사로는 스노보드 해설위원이자 스노보드 심판위원장인 배우 박재민씨가 함께한다. 선수들이 국제무대에서 실제로 활용할 수 있는 스키, 스노보드 관련 실전 영어 수업을 도입했다. 선수들의 가장 큰 후원자이자 첫 번째 팬인 선수 부모 대상의 특별교육도 진행된다. 엘리트 운동선수 자녀의 성장에 있어 부모의 역할, 상황에 따른 말과 행동, 운동선수 부모의 감정을 다스리는 법 등을 함께 나누고 배운다.

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2026년 9월부터 2027년 3월까지 진행되는 이번 사업의 첫 단계로 '팀 스노우 라이즈(파크&파이프)'가 22일 출국했다. 지구 반대편 뉴질랜드에서 설상 훈련을 한 후 내달 3~7일 국제스키연맹(FIS)이 주관하는 호주 뉴질랜드 대륙컵 ANC (Australia New Zealand Cup)에서 첫 국제대회에 도전한다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com