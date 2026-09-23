'충격' 한 게임도 잡지 못했다…女 탁구, 36년 만에 AG 결승 진출 도전 실패→3회 연속 동메달 [나고야 현장]

아쉬워하는 신유빈 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 여자단체 준결승 대한민국과 일본의 경기. 대한민국 신유빈이 일본 하야타 히나를 상대로 실점한 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

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[도요타=스포츠조선 이종서 기자] 일본의 벽을 다시 한 번 넘지 못했다.

석은미 감독이 이끄는 대한민국 여자 탁구대표팀이 23일 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 탁구 여자 단체전 4강에서 매치 스코어 0대3(0-3 0-3 0-3)으로 패배했다.

1990년 베이징아시안게임 이후 36년 만에 결승 진출을 노렸지만, 불발됐다. 대신 2018 자카르타-팔렘방 대회 이후 3회 연속 동메달로 만족해야 했다. 앞서 열린 남자에 이어 일본을 넘지 못한 탁구대표팀은 남녀 모두 동메달을 목에 걸게 됐다.

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제 1단식. '에이스' 신유빈이 라이벌 매치에서 아쉬움을 삼켰다. 하야타 히나에게 고전했다. 1~2게임에서 6-11, 7-11로 비교적 잘 싸웠지만, 3게임을 4-11로 넘겨줬다.

하리모토 미와 상대하는 주천희 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 여자단체 준결승 대한민국과 일본의 경기. 대한민국 주천희가 일본 하리모토 미와를 상대하고 있다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

주천희 응원하는 대표팀 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 여자단체 준결승 대한민국과 일본의 경기. 대한민국 주천희가 일본 하리모토 미와를 상대하는 가운데 대한민국 신유빈(왼쪽부터), 박가현, 이은혜, 석은미 감독이 주천희를 응원하고 있다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

제 2단식에서는 주천희가 세계랭킹 3위 하리모토 미와와 붙었다. 세계랭킹 14위인 주천희는 끈질기게 물고 늘어졌다. 1게임부터 하리모토의 공세를 이겨내고 주천희가 잘 따라붙었다. 그러나 결국 7-11 패배. 2게임 역시 8-11로 내준 주천희는 3게임도 9-11로 패배했다.

김나영 '온다' (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 여자단체 준결승 대한민국과 일본의 경기. 대한민국 김나영이 일본 나가사키 미유를 상대로 공격을 받아낼 준비를 하고 있다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

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제 3단식 '막내' 김나영이 나가사키 미유와 팽팽한 승부를 펼쳤다. 1게임 중반까지 리드를 잡고 있었지만, 역전을 당하며 결국 8-11로 패배했다. 2게임 역시 시소게임이 펼쳐졌다. 그러나 8-9에서 끝내 꼬리를 잡지 못하고 9-11로 2게임을 내줬다. 3게임 김나영은 다시 한 번 집중력을 발휘했다. 그러나 3-3에서 연속으로 포인트를 내줬다. 그러다 3점 차까지 벌어졌지만, 이내 한 점 차 추격에 성공했다. 그러나 마지막 고비를 넘지 못한 채 7-11로 내줬다.

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도요타=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com