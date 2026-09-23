'충격' 한 게임도 잡지 못했다…女 탁구, 36년 만에 AG 결승 진출 도전 실패→3회 연속 동메달 [나고야 현장]

[도요타=스포츠조선 이종서 기자] 일본의 벽을 다시 한 번 넘지 못했다.
석은미 감독이 이끄는 대한민국 여자 탁구대표팀이 23일 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 탁구 여자 단체전 4강에서 매치 스코어 0대3(0-3 0-3 0-3)으로 패배했다.
1990년 베이징아시안게임 이후 36년 만에 결승 진출을 노렸지만, 불발됐다. 대신 2018 자카르타-팔렘방 대회 이후 3회 연속 동메달로 만족해야 했다. 앞서 열린 남자에 이어 일본을 넘지 못한 탁구대표팀은 남녀 모두 동메달을 목에 걸게 됐다.
제 1단식. '에이스' 신유빈이 라이벌 매치에서 아쉬움을 삼켰다. 하야타 히나에게 고전했다. 1~2게임에서 6-11, 7-11로 비교적 잘 싸웠지만, 3게임을 4-11로 넘겨줬다.
제 2단식에서는 주천희가 세계랭킹 3위 하리모토 미와와 붙었다. 세계랭킹 14위인 주천희는 끈질기게 물고 늘어졌다. 1게임부터 하리모토의 공세를 이겨내고 주천희가 잘 따라붙었다. 그러나 결국 7-11 패배. 2게임 역시 8-11로 내준 주천희는 3게임도 9-11로 패배했다.
제 3단식 '막내' 김나영이 나가사키 미유와 팽팽한 승부를 펼쳤다. 1게임 중반까지 리드를 잡고 있었지만, 역전을 당하며 결국 8-11로 패배했다. 2게임 역시 시소게임이 펼쳐졌다. 그러나 8-9에서 끝내 꼬리를 잡지 못하고 9-11로 2게임을 내줬다. 3게임 김나영은 다시 한 번 집중력을 발휘했다. 그러나 3-3에서 연속으로 포인트를 내줬다. 그러다 3점 차까지 벌어졌지만, 이내 한 점 차 추격에 성공했다. 그러나 마지막 고비를 넘지 못한 채 7-11로 내줬다.
도요타=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com