'20년 만의 메달 노렸는데' 한국 여자 기계체조, 아시안게임 단체전 4위

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 여자 기계체조 대표팀이 아시안게임 메달을 눈앞에서 놓쳤다.

여서정(제천시청), 이윤서(경북도청), 신솔이(강원특별자치도체육회), 임수민(제천시청), 황서현(인천체고)으로 구성된 한국 여자 기계체조 대표팀은 23일 일본 나고야의 나고야 종합체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 기계체조 단체전 결선에서 도마·이단평행봉·평균대·마루운동 합계 156.863점을 받아 최종 4위에 올랐다.

중국이 166.462점으로 금메달을 차지했다. 일본은 165.362점으로 은메달을 획득했다. 북한은 158.329점으로 한국을 1.466점 차로 따돌리고 동메달을 목에 걸었다. 이로써 한국은 북한의 사후 실격으로 동메달을 승계한 2006년 도하 대회 이후 20년 만의 단체전 입상을 노렸지만 최종 4위를 기록했다. 도하 대회 당시 한국은 4위에 올랐지만, 북한 차영화의 연령 조작이 뒤늦게 적발돼 단체전 은메달이 박탈돼 동메달을 승계했다.

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이날 한국과 북한은 같은 조에 편성돼 네 종목을 함께 돌며 치열한 메달 경쟁을 펼쳤다.첫 번째 로테이션인 이단평행봉에서 북한은 38.833점을 받아 한국(37.599점)에 1.234점 앞섰다. 두 번째 평균대에선 종목별 결선에 진출한 황서현이 14.566점으로 제 기량을 발휘했다. 한국은 평균대에서 40.332점을 합작했다. 그러나 북한이 41.365점을 얻으면서 격차는 2.267점으로 벌어졌다. 한국은 세 번째 마루운동에서 반격했다. 여서정이 13.100점을 받았고 임수민(13.033점)과 신솔이(12.700점)도 안정적인 연기를 펼쳐 38.833점을 합작했다. 마지막 도마에서는 종목별 결선에서도 붙는 여서정과 북한 안창옥의 자존심 대결이 펼쳐졌다. 여서정은 예선 때보다 낮은 14.133점을 받았으나 안창옥(13.900점)을 제치고 이날 단체전 도마 출전자 가운데 전체 1위에 올랐다. 그러나 여서정의 활약에도 한국은 4위에 머물렀다.

한편, 같은 날 열린 남자 단체전 결선에선 류성현, 김재호, 이정효, 허웅, 서정원으로 구성된 한국 대표팀이 한국이 6개 종목 합계 236.359점으로 5위에 랭크됐다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com