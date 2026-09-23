'단체전 결승 좌절' 신유빈이 보여줄 건 많다…"남아있는 경기 많아 새롭게 준비하겠습니다" [나고야 현장]

신유빈, 아쉬운 패배 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 여자단체 준결승 대한민국과 일본의 경기. 대한민국 신유빈이 일본 하야타 히나에게 세개의 세트를 모두 내준 뒤 석은미 감독의 격려를 받고 있다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

하야타 히나 상대하는 신유빈 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 여자단체 준결승 대한민국과 일본의 경기. 대한민국 신유빈이 일본 하야타 히나를 상대하고 있다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

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[도요타=스포츠조선 이종서 기자] "상대가 앞서 나갔습니다."

석은미 감독이 이끄는 대한민국 여자 탁구 대표팀이 23일 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 탁구 여자 단체전 4강에서 매치 스코어 0대3(0-3 0-3 0-3)으로 패배했다.

일방적으로 경기가 흘러갔다. '에이스' 신유빈은 제 1단식에 나섰지만, 하나타 히나에게 고전을 했다. 내리 세 번의 게임을 내주면서 패배했다.

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제 2단식에는 주천희가 세계랭킹 3위 하리모토 미와와 승부했다. 일방적으로 밀리지 않고 잘 붙었지만, 결국 게임을 따내기에는 버거웠다.

제 3단식은 '막내' 김나영이 자존심을 걸고 나섰다. 쉽지 않은 상대인 나가사키 미유와 비교적 팽팽하게 싸웠다. 리드를 잡기도 했지만, 결국 마지막 승부처 고비를 넘지 못했다.

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한국 여자 탁구는 1990년 베이징 아시안게임 이후 36년 만에 결승 진출을 노렸다. 그러나 나날이 성장하는 일본의 벽을 넘지 못하며 아쉬움을 삼켜야만 했다. 다만, 2018년 자카르타-팔렘방 대회 이후 3회 연속 동메달은 성과로 남게 됐다.

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경기 펼치는 신유빈 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 여자단체 준결승 대한민국과 일본의 경기. 대한민국 신유빈이 일본 하야타 히나를 상대하고 있다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

경기를 마친 뒤 신유빈은 "열심히 준비했지만, 상대가 나보다 더 앞서 갔다고 생각한다. 그런 부분에서 부족했다고 생각한다"라며 "단체전은 끝났다. 그래도 남자, 여자 모두 메달을 획득했다. 앞으로 남아있는 경기가 많다. 잊고 다시 새롭게 준비하겠다"고 이야기했다.

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일본과의 격차도 깔끔하게 인정했다. 신유빈은 "하야타 선수 뿐 아니라 2번으로 나온 미와 선수도 그렇고 벤치에 있는 선수 모두 워낙 잘한다. 열심히 했지만, 부족했던 것 같다"라며 "일본 선수들은 경험이 많이 쌓인 것 같다. 멤버는 일본은 거의 그대로였다. 우리는 또 새로운 멤버라 그런 부분에서 아쉬움이 있다"고 했다.

단체전은 끝났지만, 신유빈의 아시안게임 여정은 여전히 길게 남아있다. 신유빈은 단식 및 여자 복식, 혼합 복식까지 준비를 한다. 신유빈은 "동메달을 따서 좋지만, 앞으로 선수들과 더 높은 곳을 향해 준비하고 싶다"라며 "단체전은 끝났으니 복식도 준비를 많이 해야할 것 같다"고 각오를 다졌다. 이어 "자신감보다는 우리가 연습했던 내용을 경기 안에서 좋은 내용으로 풀어가야 한다. 결과보다는 과정에 집중하고 싶다"고 남은 경기 각오를 다졌다.

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탁구 대표팀은 선수촌을 쓰다가 최근 이태성 대한탁구협회장의 결정으로 경기장 인근 호텔로 이동했다. 이동 시간이 약 1시간 가량 줄었다.

신유빈은 "이동 시간이 길었는데 그런 부분이 줄어서 좋다"고 고마움을 전했다.

도요타=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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