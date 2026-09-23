"보완할 부분 찾겠다" 개인전은 더 강해진다! 완벽 고집하는 '여제' 안세영...'日에이스' 야마구치 오열

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[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]"저도 보완할 부분을 찾아야죠."

'여제' 안세영은 만족을 모른다. 어쩌면 그게 세계 최강의 비법일지 모른다.

'세계랭킹 1위' 안세영은 23일 오랜만에 게임을 내줬다. 안세영은 23일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 4강전 일본과의 경기에서 1단식 주자로 나섰다. 안세영은 '세계랭킹 3위' 야마구치에 2대1(21-9, 18-21, 21-11) 승리을 거뒀다.

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세계선수권에서 세 차례나 정상에 오른 최정상의 선수지만, 안세영은 최근 야마구치를 상대로 최근 7연승을 거뒀다. 지난달 열린 세계선수권 결승에서 2대0(21-17, 21-14)로 승리하며 우승했고, 이어 지난 5일 중국 마스터스 준결승에서도 2대0(21-13, 21-15)로 승리했다. 두 경기 모두 한 게임도 따내지 못했다.

안세영은 1게임 상대를 완벽하게 제압했다. 21-9로 승리했다. 낙승이 예상됐지만, 2게임 고전했다. 18-18까지 추격했지만, 막판 공격을 막지 못하며 18-21로 패했다. 무려 15경기만에 상대에게 내준 게임이었다.

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3게임 초반도 불안했지만, 안세영은 특유의 경기력을 찾으며 승리를 챙겼다.

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안세영은 "정말 힘든 경기였는데, 팀을 위해 승리할 수 있어 좋다"고 웃었다. 이어 "야마구치가 오늘 스피드를 많이 올려서 뛰더라. 따라가는데 어려움이 있었다. 빨리 내 플레이를 찾았어야 했는데, 파이널 게임에서는 그래도 내 플레이가 나와서 좋았다"고 했다.

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무결점 경기를 이어가던 안세영은 세컨드 게임에서 패하며 모처럼 게임을 내줬다. 이내 반성모드로 바뀌었다. 특히 2게임에서 짜증 섞인 표정을 지은 것에 대해서 고개를 숙였다. "이겨야 하는 상황에서 실수를 했다. 그래서 안좋은 동작들이 나왔다."

파이널 게임 들어서 경기력을 다시 찾은 것에 대해서는 "내 플레이를 찾으려 노력했다"고 설명했다.

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안세영은 개인전에서도 메달에 걸림돌이 될 수 있는 야마구치에 일단 기선을 제압하는데 성공했다. 하지만 안세영은 자만하지 않았다. 안세영은 "반반인 것 같다. 야마구치는 이 경기를 통해 더 발전할 것이다. 다시 붙는다면 나도 보완할 부분을 찾아야 한다"고 했다. 더 강해지겠다는 선전포고였다.

핵심은 승리다. 그는 "경기는 끝까지 집중해야 한다. 세컨드 게임에서 이기든 파이널 게임에서 이기든 이기는 것은 이기는거다. 계속 이기도록 하겠다"고 했다. 안세영은 25일부터 개인전에 나선다. 상대들이 노릴 구석은 없다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com