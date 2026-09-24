"우리 동료들과 뛰면 금메달을 못딸거라는 생각 자체를 안해봤다" 오상욱피셜, 단체전 금메달 예약!...핵심은 '리딩' 아닌 '믿음'

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[도코나메=스포츠조선 박찬준 기자]"단체전 금메달이 눈에 보이니까 아직 덜 맛있다."

개인전 2연패를 이뤄낸 '황제' 오상욱의 시선은 벌써 단체전을 향해 있다. '올림픽 챔피언' 오상욱은 23일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 사브르 개인전 결승전에서 셴 쳉펑(중국)을 15대13으로 제압했다. 지난 항저우 대회에서 개인전 금메달을 목에 걸었던 오상욱은 이번 금메달로 두 대회 연속 개인전 금메달을 차지했다.

아시안게임까지 여정은 쉽지 않았다. 재충전을 위해 한 시즌 동안 태극마크를 내려놨던 오상욱은 지난해 가을 시작한 2025~2026시즌 복귀했다. 하지만 부상에 시달렸다. 흔히 '디스크'로 불리는 허리 추간판탈출증을 시즌 내내 겪었다. 그는 "디스크가 터져서, 보강 운동이나 치료에 신경을 썼다. 아시안게임 한, 두달 전부터 기술이나 전술 훈련을 했다"고 했다.

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그래서인지 조별예선에서는 내용이 썩 좋지 않았다. 오상욱은 "물론 허리 부상이 경기에 영향이 있었을 것 같다. 경기에 들어가면 잊게 되는거 같다. 지면 부상도 핑계다라는 생각을 하며 경기를 했던 것 같다"고 했다. "지금도 통증이 있다"는 오상욱은 "일단 아시안게임이 얼마 안남아서 수술은 못했다. 뭐가 더 괜찮은지 대회 후에 알아봐야할 것 같다"고 했다.

오상욱의 금메달로 한국 사브르는 아시안게임 개인전 5연패를 달성했다. 오상욱은 "몰랐다. 항상 따고 나서 알게되는게 많은 것 같다. 생각 못했는데 들으니까 기분이 좋다"고 했다.

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오상욱은 개인전 금메달에도 아직 웃지 않았다. 이제 단체전이 남았다. 단체전 아시안게임 3연패를 기록 중인 사브르 대표팀은 '에펜져스'로 불릴 정도로 막강 전력을 자랑한다. 오상욱은 자신감이 넘쳤다. "단체전은 너무 편할거 같다. 지금 같이 있는 선수들과 뛰면 금메달을 못딸거라는 생각 자체를 안해봤다. 팀원들을 믿으면서 할 수 있으니 부담도 없다. 무조건 금메달을 딸거라 생각하고 있다."

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이유 있는 자신감이었다. 핵심은 믿음이었다. 오상욱은 "처음에는 내가 짊어져야 한다는 생각을 많이 했다. 나는 지금 선수들이 각자의 힘이 있다고 생각한다. 내가 이끌지 않아도 각자의 브랜드가 있다. 그렇게 뭉쳐서 우리 펜싱이 강한 것이라 생각한다. 더 믿으려고 한다"고 했다. 다만 도경동의 부상 정도는 변수다. 도경동은 대회 전 컨디션이 좋아 오상욱의 대항마가 될 수 있다는 평가를 받았지만, 부상으로 개인전 8강에서 멈췄다. 그는 오상욱과 함께 단체전의 원투펀치다.

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오상욱은 아직 웃지 않았다. 단체전이 끝나야 비로소 퍼즐이 완성된다. 오상욱은 "단체전 금메달이 눈에 보이니까 아직 덜 맛있다. 단체전까지 따면 맛이 있을 것 같다"고 웃었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com