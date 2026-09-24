'日이 '대에이스'라고 경계했는데' 신유빈, 파리올림픽 보다 못했다...하야타에 24분만에 충격 셧아웃→"상대가 나보다 앞서나갔다" 반성

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]"상대가 저보다 앞서 나갔습니다."

'삐약이' 신유빈의 반성이었다. 신유빈이 이번에도 하야타 히나(일본)에게 고개를 숙였다. 신유빈은 23일 일본 아이치현의 스카이홀 도요타에서 열린 하야타와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 단체 4강전에서 세트스코어 0대3(6-11, 7-11, 4-11)으로 완패했다.

말그대로 완패였다. 단 1세트도 따내지 못했다. 두 자릿수 득점도 얻지 못했다. 단 24분만에 경기가 끝났다.

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이날 경기는 지난 파리올림픽의 설욕전으로 관심을 모았다. 신유빈은 2년 전 열린 2024년 파리올림픽 동메달 결정전에서 하야타에 세트스코어 2대4로 패했다. 당시 6경기까지 끌고 갔지만, 신유빈은 이날 파리올림픽 때와는 비교도 안될 정도로 무기력하게 패했다.

경기 전 일본 언론은 '한국에는 대에이스 신유빈이 있다'며 경계심을 표했지만, 신유빈의 경기력은 이를 한참 미치지 못했다.

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신유빈의 부진 속 한국은 일본에 0대3으로 패해며 결승 진출에 실패했다. 한국 여자 탁구는 1990년 베이징 아시안게임 이후 36년 만에 결승 진출을 노렸지만, 2018년 자카르타-팔렘방 대회부터 이어온 3회 연속 동메달 획득에 만족해야 했다.

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신유빈은 "열심히 준비했지만, 상대가 나보다 더 앞서 갔다고 생각한다. 그런 부분에서 부족했다고 생각한다"라며 "단체전은 끝났다. 그래도 남자, 여자 모두 메달을 획득했다. 앞으로 남아있는 경기가 많다. 잊고 다시 새롭게 준비하겠다"고 이야기했다.

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일본과의 격차도 깔끔하게 인정했다. 신유빈은 "일본 선수들이 모두 워낙 잘한다. 열심히 했지만, 부족했던 것 같다"라며 "일본 선수들은 경험이 많이 쌓인 것 같다. 멤버는 일본은 거의 그대로였다. 우리는 또 새로운 멤버라 그런 부분에서 아쉬움이 있다"고 했다.

아쉽지만 고개를 숙이지는 않았다. 단체전은 끝났지만, 신유빈은 단식, 여자 복식, 혼합 복식에 연이어 출전한다. 그는 "단체전은 끝났으니 복식도 준비를 많이 해야할 것 같다"며 "자신감보다는 우리가 연습했던 내용을 경기 안에서 좋은 내용으로 풀어가야 한다. 결과보다는 과정에 집중하고 싶다"고 각오를 다졌다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com