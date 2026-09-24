'깜짝 은메달' 박지희, 'MZ'에 'T'가 더해지니 '솔직+유쾌 그 자체'..."공부 못해서 펜싱 시작했어요"

Advertisement

Advertisement

[도코나메=스포츠조선 박찬준 기자]"공부 못해서 펜싱 시작했어요."

깜짝 은메달의 주인공 '무명 검사' 박지희(서울특별시청)는 유쾌했다. '세계랭킹 23위' 박지희는 23일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 플뢰레 개인전 결승에서 유카 우에노(일본)에 4대15로 패했다. 박지희는 처음으로 출전한 아시안게임에서 개인전 은메달을 획득했다. 커리어 첫 개인전 메달이기도 하다.

금메달을 놓친게 아쉬울 법도 하지만, 박지희는 방긋 웃었다. "'메달 꼭 따자'하고 나왔는데 은메달까지 따서 정말 기쁘다. 이게 내 개인전 첫 성적이다."

Advertisement

사실 컨디션이 좋지 않았다. 아시안게임이라는 큰 무대가 주는 중압감 때문이었다. 그는 "예선때도 몸이 너무 무거워서 성적이 좋지 않았다. 8강에서도 1-7까지 져서 아시안게임 첫 판을 이렇게 지나 했는데, 계속 불안해서인지 사실 확실하게 메달을 예감한 순간은 없었다"며 "토너먼트에서 잘 풀리면서 럭키하게 은메달까지 딴 것 같다"고 했다.

결승전 상대는 세계랭킹 3위이자 개최국의 에이스 우에노였다. 우에노를 맞아 박지희는 0-12까지 끌려갔다. 포기는 없었다. 박지희는 "나보다 한참 랭킹이 높은 선수라 원포인트 싸움을 하려했는데 그게 잘못된 생각이었다. 그게 아쉽다"며 "이런 시합에서 0-12까지 지도 있다고 해서 포기하는건 아니라고 생각했다. 연습 시합이라면 포기했을텐데 많은 분들이 응원해주시고 그래서, 0-15로 지는건 아니지 않나라는 생각으로 열심히 뛰었다"고 했다.

Advertisement

그는 중학교 1학년 2학기, 펜싱을 시작했다. 그 계기가 특이했다. 부모님과 아는 사이였던 체육 선생님이 성적을 보더니 운동을 하는 것이 좋겠다고 권유해서 펜싱을 시작했다. 심지어 이 내용은 박지희가 대한체육회가 취재진에 제공한 선수단 정보 자료집에 직접 기입한 내용이다.

Advertisement

박지희는 "보통 펜싱은 초등학교때 시작하는데, 나는 중학교 1학년때부터 했다. 아빠가 내가 공부를 잘하는 줄 알고, 감독님한테 '얘는 서울대 가야한다' 그러셨다. 감독님이 1학기 성적을 아빠한테 보여주더니 '얘 공부못한다, 운동시켜야 한다'고 해서 그때부터 바로 펜싱장에 갔다"고 웃었다. 이어 "MBTI가 T다. 솔직히 이야기한다"고 했다.

Advertisement

그는 부모님에 대한 감사를 잊지 않았다. 박지희는 "부모님이 여기까지 오셨다. 거의 모든 대회에 다 오신다. 요즘 아빠가 하도 시합을 봐서 심판 보다 더 잘보신다. 오늘 엄마, 아빠 어디있지 찾아봤는데 눈 마주치자마자 태극기를 막 흔드시더라. 시선 분산되고 부담감 생길까봐 더이상 안보고 게임만 집중했다"고 했다.

개인전에서 제대로 사고를 친 박지희의 시선은 단체전으로 향한다. 그는 이번 대회에 나서며 개인전은 순위권, 단체전은 결승 진출을 목표로 했다. 그는 "개인전 성적으로 단체전을 만들기 때문에 단체전이 중요했다. 팀원들이 응원해준 덕분에 남자나 여자 모두 단체전 대진이 좋게 나오지 않을까 싶다. 단체전은 진짜 1등할 각오로 나왔다. 은색을 금색으로 바꿔보겠다"고 각오를 다졌다.

Advertisement

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com