韓수영 초비상! 20년 가로 막을 초대형 스타 탄생, 13세에 슈퍼스타 등극...日언론 ''최연소+3관왕' 中 위즈디, 대회 MVP 유력'.

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[스포츠조선 박찬준 기자]신동이 딱 어울리는 나이지만, 이미 실력은 그 이상이다.

한국 수영을 가로 막을 초대형 슈퍼스타가 등장했다. 중국 수영이 자랑하는 만 13세의 수영 천재 위즈디다.

그는 이번 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 자신의 이름을 세계에 알렸다.위즈디는 23일 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 수영 여자 400m 개인혼영 결선에서 4분28초56의 대회 신기록으로 가장 먼저 터치 패드를 찍었다. 그는 앞서 접영 200m와 개인혼영 200m에서도 우승, 대회 세번째 금메달을 목에 걸었다. 3관왕이다.

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위즈디는 이날 오전 예선에서도 전체 1위로 통과하며 사실상 우승을 예고했다. 이번 대회는 경기 첫날에 열린 접영 200m에선 2위를 3초 이상 따돌리는 아시아 신기록인 2분5초08로 첫 금메달을 차지했다. 다음 21일 개인혼영 200m에선 2024년 파리올림픽 3관왕 매키토시(캐나다)가 보유한 2분5초70의 세계기록에 0.40초 차이까지 육박하는 2분6초10를 찍으며 2관왕을 달성했다.

위즈디는 만 12세로 참가했던 지난해 세계선수권에서 800m 계영에서 동메달을 획득했다. 최연소 세계 선수권 메달리스트로 이름을 올렸다. 그는 이번 대회에서도 아시안게임 수영 경영 역사상 최연소 금메달 기록을 수립했다.

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위즈디는 일찌감치 중국 내에서 초대형 유망주로 각광받았다. 그는 지난해 11월 제13회 중국 전국체육대회 수영 여자 개인혼영 200m 결승에서 2분07초41로 터치패드를 찍어 우승했다. 종전 기록은 중국 혼영 스타 예스원이 지난 2012년 런던 올림픽 이 종목 결승에서 세운 2분07초57인데 위즈디가 13년 만에 깨트렸다.

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일본 '스포니치'는 '위즈디는 이번 대회에서 가장 강력한 임팩트를 주고 있다. 대회 최우수 선수가 유력하다'고 전했다. 13세에 아시아 최고 선수로 등극하는 셈이다.

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이제 그는 아시아를 넘어 2028년 LA올림픽 금메달을 정조준하고 있다. 세계 수영계는 위즈디가 어디까지 갈지 지켜보고 있다. 한국 입장에서는 부러운 소식이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com