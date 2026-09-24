도요토미 히데요시가 "지역 역사, 문화 차원 환대"라고? AG 조직위 '황당 해명'

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[스포츠조선 박상경 기자] 도요토미 히데요시를 선수단 환영 이벤트에 등장시켜 논란이 됐던 2026 아이치-나고야 아시안게임 조직위원회가 해명에 나섰다.

일본 마이니치신문에 따르면, 조직위의 오오미 다카아키 사무국 차장은 23일 취재진 인터뷰에서 "특정 인물의 역사적 평가나 정치적 메시지를 전달하려는 의도는 없었다"고 해명했다.

조직위는 지난 15일 나고야항 긴조 부두에 정박한 크루즈선 앞에서 선수촌 환영 공연을 펼쳤다. 이 무대에 일본 전국시대 3걸로 꼽히는 오다 노부나가, 도요토미 히데요시, 도쿠가와 이에야스가 등장했다. 나고야 출신인 도요토미는 1592년 일본이 조선을 침략한 임진왜란을 일으킨 장본인이다.

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이에 국내에서 논란이 일었다. 특히 2021년 도쿄올림픽 당시 한국 선수단이 이순신 장군의 '신에게는 아직 12척의 배가 남아있다'는 장계에서 따온 '신에게는 아직 5000만 국민들의 응원과 지지가 남아 있다'는 현수막을 선추촌에 내건 것을 두고, 일본 측이 '정치적 메시지'라고 문제를 제기해 철거됐던 사건이 소환됐다. 대한체육회는 대회 조직위와 아시아올림픽평의회(OCA)에 공식 항의 서한을 보내 문제를 제기했다.

이에 대해 오오미 차장은 "한국 측에 서한을 보내 해명했다"고 밝혔다. 그런데 내용이 황당하다. 오오미 차장은 "해당 인물의 고향이라는 지역 역사, 문화를 통해 선수 여러분을 환대하려는 의도였다. 나라마다 전통과 문화에 대한 생각에는 당연히 차이가 있다. 그런 상황에서 배려해야 할 점에 대해 앞으로 철저히 주의하겠다는 취지를 담았다"고 설명했다. 그러면서 "한국 측으로부터 새로운 항의는 없었다. (조직위의) 입장을 이해해 주셨다고 생각한다"고 말했다.

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조직위는 나고야시 미즈호공원 남쪽 광장에서 아이치-나고야 아시안게임 공식 문화프로그램을 진행 중이다. 이 행사에도 도요토미를 활용한 포토존이 설치된 것으로 알려져 논란이 되자, 조직위는 도요토미의 이미지만을 슬며시 뺀 상태다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com