'무슨 날벼락' 마라톤 하면서 X 맞을 뻔 했네…'영상 공개'에 열도가 흥분했다, "직접 구경하고 싶다"

AP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] 자칫하면 '똥' 맞는 아시안게임이 될 뻔 했다.

일본 매체 '디 엔서'는 23일 '2026 아이치-나고야 아시안게임 육상 종목이 23일 막을 올린 가운데 일본 나고야시가 경보 코스에 도입한 기발한 까마귀 퇴치법이 화제를 모으고 있다'고 전했다.

매체는 '이번 대회부터 기존 20㎞를 대체하는 신설 종목인 하프마라톤 경보가 23일 오전 7시30분 남녀 동시 출발로 아이치현청 및 나고야시청 주변 코스에서 치러졌다'고 설명했다.

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매체에 따르면 이 대회가 열리는 장소는 평소 까마귀 배설물로 골머리를 앓고 있는 곳이다. 대책없이 경기를 개최했다면 선수들은 뛰면서 배설물에 맞을 수도 있었다.

나고야시에서 이색 대책을 내놓았다. 매체는 '경기에 앞서 코스 주변에서 실시된 이색적인 까마귀 대책이 SNS상에서 큰 눈길을 끌고 있다'며 '나고야시 홍보과가 지난 22일 공식 X(옛 트위터) 계정에 매를 날려 까마귀를 쫓는 영상을 공개했다'고 했다.

나고야시 SNS 영상 캡쳐

나고야시 SNS 영상 캡쳐.

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매체에 따르면 해당 게시물에는 '경보 코스에서 매를 날린다!?'라는 문구와 함께, 시 측이 전문 매사냥꾼을 고용해 코스 주변의 까마귀 배설물 테러를 방지하는 모습이 담겼다. 또한 매체는 '이는 선수들이 배설물 피해 없이 쾌적하고 안심할 수 있는 환경에서 경기에 집중하도록 지자체 차원에서 꺼내 든 깜짝 승부수'라고 평가하기도 했다.

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영상에서 매사냥꾼은 도심에 매를 날려보내면서 까마귀를 쫓았다.

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일본 네티즌들은 이 장면에 열광했다. 매체는 네티즌 반응을 전했다. 매체에 따르면 '매야 힘내라', '이런 훌륭한 대책이 있는지 처음 알았다. 당장 내일 열릴 경보 경기가 더욱 기대된다' 등의 반응을 보였다.

아울러 까마귀 떼로 스트레스를 받아온 사람 또한 '아시안게임 때만 하지 말고 평소 일상에서도 제발 해 달라'고 이야기를 하기도 했다.

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매체는 '성공적인 아시안게임을 지원하기 위해 보이지 않는 곳에서 땀 흘리는 지자체와 관계자들의 숨은 노력이 큰 주목을 받고 있다'고 했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com