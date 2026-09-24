모든 건 안세영 때문이었다...韓 탈락시킨 일본 배드민턴 아이돌 깜짝 고백, "리스크 없이? 그럼 안세영 같은 선수 못 이겨"

사진=미야자키 도모카 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]한국을 무너뜨린 일본의 기대주, 안세영과의 맞대결이 좋은 경험이 됐음을 숨기지 않았다.

일본의 배드민턴 스피릿은 23일 일본 여자 배드민턴 대표팀의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 단체전 한국전 승리 후 미야자키 도모카와의 인터뷰를 공개했다.

일본은 23일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 4강전 한국과의 경기에서 세트스코어 3대1로 승리했다. 일본은 3단식 2복식으로 진행되는 단체전에서 마지막 5번째 경기까지 가지 않고 승리를 쟁취했다. 한국이 첫 세트 안세영의 활약으로 따냈지만, 이후 내리 3승을 내줬다.

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미야자키도 그중 한 명이었다. 분수령인 2단식에 나선 미야자키는 '세계랭킹 16위' 심유진을 상대로 2대0(21-15, 21-14)으로 승리하며 일본에 미소를 안겼다. 인터벌 이후 역전에 성공해 심유진을 제압했다. 2세트도 체력에서 심유진보다 우위를 점하며 승리했다.

2006년생 미야자키는 2022년 세계주니어선수권에서 우승한 일본의 미래다. 그는 최근 막을 내린 2026년 중국마스터즈배드민턴선수권(슈퍼 750) 여자단식 4강전에서 왕즈이(중국·2위)를 세트 스코어 2대0(21-19, 23-21)으로 눌렀다. 미야자키는 왕즈이를 상대로 처음으로 승리를 거머쥐었다. 다만 결승에선 안세영에 패해 웃지 못했다.

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미야자키는 한국전 승리 후 중국마스터즈의 준우승 경험이 도움이 됐다고 밝혔다. 미야자키는 "중국 마스터스부터 이어진 좋은 흐름이 있으니, 여기서 확실히 이기고 싶다는 마음으로 경기에 임했다"며 "세계에는 다양한 플레이 스타일을 가진 선수들이 있어서, 내 장점을 살린 샷을 구사하지 않으면 통하지 않는다. 체력이 그렇게 강한 편은 아니기 때문에, 위험을 감수하더라도 공격적으로 샷을 날려야 한다. (중국마스터스를 통해)안정적인 플레이를 하려는 생각으로는 최정상급 선수들을 이길 수 없다고 판단했다. 위험을 감수하더라도 내 장점을 살린 플레이를 하거나, 상대를 꼼꼼히 분석해 전략을 세우는 데 집중하고 있다"고 밝혔다.

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결국 안세영에게 패한 경험이 미야자키로서는 장점을 살리고, 경기를 승리할 방향성을 찾는 계기가 됐다. 체력은 기본, 모든 분야에서 최정상급인 안세영과의 맞대결은 미야자키로서는 한계를 느끼고, 성장할 수 있는 기회가 됐던 것으로 보인다. 그 무대가 한국과의 맞대결이었기에 더 많은 이들의 기억에 남는 활약이었다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com