'대충격' "화가 많이 났다" 韓 수영 간판 스타 폭탄 발언, 경기 도중 분노 유발한 '中 수영 괴물' 장?底 실력 "亞 신기록까지 경신"

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[스포츠조선 이현석 기자]'한국 수영 간판' 황선우(강원특별자치도청)조차 지켜보며 분노하게 한 경기력, 중국 최고 재능의 레이스였다.

황선우는 23일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 경영 남자 자유형 200ｍ 결승에서 1분44초62의 기록, 2위에 머물렀다. 2022년 항저우 대회에서 이 종목 한국 신기록(1분44초40)과 함께 금메다을 목에 걸었던 황선우는 아쉽게 2연패 도전에는 실패했다. 그럼에도 은메달을 목에 걸며, 이 종목 강자 중 한 명임은 다시 증명했다.

시작은 좋았다. 황선우는 첫 50m에서 23초94, 가장 앞에 있었다. 이후에도 줄곧 레이스를 주도했다. 150m에서 1분17초34도 가장 빠른 기록이었다. 하지만 막판 스퍼트에 밀렸다. 중국의 신예 장잔숴가 나섰다. 장잔숴는 마지막 50ｍ 구간에서 엄청난 스퍼트를 선보였다. 최종 기록은 1분43초49, 황선우를 제치고 아시아 신기록으로 1위를 달성했다.

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아쉽게 금메달을 놓친 황선우는 경기 후 "마지막 50ｍ에서 또 자세가 무너져 '도리도리 수영'을 했다. 그런 수영을 하면 안 되는데 저 자신에게 너무 화가 난다. 마지막 50ｍ에서 또 자세가 무너져 '도리도리 수영'을 했다. 그런 수영을 하면 안 되는데 저 자신에게 너무 화가 난다"고 했다.

이어 "150ｍ까지는 장잔숴가 보였는데, 마지막 175ｍ 지점부터 엄청나게 치고 올라오는 게 느껴졌다. 그걸 따라가지 못해 제 부족함을 뼈저리게 느꼈고 많이 화도 났다"며 장잔숴의 레이스를 보고 느낀 감정도 솔직하게 드러냈다.

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황선우가 분노까지 유발하게 한 장본인인 장잔숴는 이번 대회 중국 수영의 선봉이다. 2007년생의 신성임에도 불구하고 이번 대회를 휩쓸고 있다. 장잔숴는 아시안게임 첫 출전이다. 벌써 4관왕이다. 이날 자유형 200ｍ를 포함해 자유형 1,500ｍ, 남자 혼계영 400ｍ, 남자 계영 800ｍ까지 모두 금메달을 목에 걸며 대회 첫 4관왕에 올랐다.

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중국에서도 이미 높은 평가를 받고 있다. 중국의 소후닷컴은 장좌선에 대해 '전 세계에서 장잔숴보다 200m 자유형에서 더 좋은 기록을 보유한 선수는 독일의 비더만, 미국의 펠프스, 루마니아의 포포비치, 프랑스의 아넬 단 네 명뿐이다. 현재 현역은 포포비치 뿐이다. 장잔숴는 내년 세계선수권대회와 2028년 LA 올림픽에서 포포비치에게 충분히 도전할 실력이다'고 평가했다. 향후 한국 수영에 가장 큰 위협이 될 선수임은 분명해 보인다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com