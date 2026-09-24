'안세영 경기 왜 생중계 안해?' 일본서도 초대형 논란..."세계 최정상급 대결, TV 중계 없어 안타깝다"

안세영 '적수가 없다' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 23일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 한국과 일본의 4강전 첫 번째 단식. 한국 안세영이 일본 야마구치 아카네에게 2-1로 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.23 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]일본에서도 논란이 되고 있는 안세영 경기다.

한국은 23일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 4강전에서 일본에 매치 스코어 1대3으로 패했다. 3단식 2복식으로 진행되는 단체전은 먼저 3경기를 가져가는 팀이 승리한다.

유일하게 일본을 상대로 승리를 거둔 선수는 안세영. 특히 일본 에이스인 야마구치 아카네를 상대로 '천적'이라는 걸 다시 한번 입증했다. 두 선수 모두 최고의 기량을 유감없이 발휘했다. 그러나 일본 매체 디 앤서는 23일 이 경기를 실시간으로 조명하며 세계 최정상급 대결이 지상파 중계 없이 진행된 데 대한 아쉬움을 전했다.

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안세영 '보고있나?' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 23일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 한국과 일본의 4강전 첫 번째 단식. 한국 안세영이 일본 야마구치 아카네에게 2-1로 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.23 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

디 앤서는 이날 경기에 대해 세계랭킹 3위 야마구치 아카네와 1위 안세영이 맞붙은 1단식에서 '세계 최고 수준의 랠리가 펼쳐지며 팬들의 시선을 사로잡았다'고 전했다. 이어 두 선수는 '올1해 세계선수권 결승에서도 맞대결을 벌였고 당시 야마구치가 패했다'며 이번 대결이 리턴매치 성격을 띠었다고 설명했다.

경기 흐름에 대해서는 '이날 1게임을 안세영이 21-9로 압도했다'고 전했다. 이어 2게임에서는 '오른손 새끼손가락 출혈 사고까지 있었던 야마구치가 21-18로 만회했다'고 덧붙였다. 다만 3게임에서는 야마구치가 '힘이 다했다'면서도 두 선수가 '서로 슈퍼플레이를 선보이는 등 볼만한 경기였다'고 평가했다.

디 앤서는 특히 이 정상급 대결이 지상파로 중계되지 못한 점에 주목했다. 매체는 'TBS 지상파 중계는 없었고 스트리밍으로만 볼 수 있었다'고 지적하며, 경기를 주목했던 팬들의 반응이 뜨거웠다고 전했다.

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안세영 '적수가 없다' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 23일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 한국과 일본의 4강전 첫 번째 단식. 한국 안세영이 일본 야마구치 아카네에게 2-1로 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.23 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

일본 현지에서도 불만이 많았다. 현지 팬들은 '안세영과 야마구치 너무 대단해서 엄청 재밌다. 지상파로 해줬으면'이라는 반응이 올라왔다고 소개했다. 이어 'TV 방영 없는 것도 아깝다'는 글과 함께 '굉장한 경기다, 현장에서 볼 수 있는 분들이 부럽다', '대단하다. 세계 정상급의 대결은 너무 대단하다' 등의 댓글이 쏟아졌다고 전했다.

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한편 이날 단체전에서는 안세영이 1단식에서 승리했음에도 이후 세 경기를 내리 내주며 한국이 일본에 1-3으로 역전패했다. 한국은 결승 진출에 실패하며 동메달로 대회를 마쳤다.