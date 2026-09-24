'세계최강' 안세영 韓 꺾자, '천사'가 된 日 배드민턴 아이돌…20세의 반란, 4시간46분 혈투 끝 중국과 결승전

미야자키 도모카 SNS

로이터 연합뉴스

배드민턴 단체, 결승행 좌절 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 23일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 한국과 일본의 4강전에서 1-3으로 패한 한국 선수들의 표정이 굳어있다. 2026.9.23

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[스포츠조선 김성원 기자]'세계 최강' 안세영의 대한민국을 꺾은 일본 배드민턴의 기세가 하늘을 찌르고 있다.

한국은 23일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 4강전에서 일본에 매치 스코어 1대3으로 패하며 이변의 희생양으로 전락했다.

한국은 첫 번째 주자로 나선 '세계랭킹 1위' 안세영이 승리하며 산뜻하게 출발했다. 그러나 1복식 이소희-백하나 조, 2단식 심유진, 2복식 김혜정-정나은 조가 모두 패하며 결승 진출이 좌절됐다.

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3단식 2복식으로 진행되는 단체전은 먼저 3경기를 가져가는 팀이 승리한다. 올해 아시아단체선수권대회와 세계단체선수권대회를 휩쓸며 직전 항저우 대회에 이어 2연속 우승을 노렸던 한국은 동메달에 만족해야 했다.

20세의 미야자키 도모카가 화제다. 일본의 '배드민턴 신성' 미야자키는 세계랭킹 9위다. 그는 부상으로 엔트리에서 제외된 김가은을 대신해 발목 통증을 안고 출전한 심유진을 2대0으로 물리쳤다.

셔틀콕 넘기는 심유진 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 23일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 한국과 일본의 4강전 세 번째 단식. 한국 심유진이 일본 미야자키 도모카를 상대로 경기를 펼치고 있다. 2026.9.23

사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

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심유진은 1, 2세트 초반 주도권을 쥐고도 후반 연속 실점을 허용하며 무너졌다. 미야자키는 일본은 물론 해외에서도 아이돌급 귀여운 외모로 큰 인기다. 최근 막을 내린 2026년 중국마스터즈배드민턴선수권(슈퍼 750) 여자단식 4강전에서 왕즈이(중국·2위)를 세트 스코어 2대0으로 눌렀다.

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물론 결승에서는 좌절했다. 안세영을 넘지 못했다. 안세영은 미야자키를 상대로 8전 전승을 기록 중이다.

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일본의 '디엔서'는 ''천사' 20세 미야자키의 미소 메시지가 울림을 준다'고 전했다. 미야자키는 이날 경기 후 "오늘 경기에서 내 강점을 보여주고, 상대를 잘 준비했기에 팀에 기여할 수 있었다. 정말 기쁘다"며 "뒤처진 상태에서 나의 플레이로 전환할 수 있었던 이유는 많은 사람들의 응원과 격려 덕분이다"이라고 강조했다.

'디앤서'는 앞서 '일본 여자 배드민턴, 결승 진출! 디펜딩챔피언 한국과 4시간46분에 걸친 치열한 승부 끝에 승리한 20세 미야자키 도모카, 웃음 가득한 전진 포즈'라는 제하의 기사로 속보를 전하기도 했다.

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미야자키는 인기 애니메이션 '진격의 거인' 조사병단의 '심장을 바쳐라' 세리머니로 한국전 단체전 승리를 자축했다. 일본은 24일 중국과 금메달을 놓고 다툰다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com