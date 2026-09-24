"포기는 없다" '어깨부상 투혼' 김우민 계영400m 예선 나선다...수영연맹 "본인 출전의지 강해...국가대표 책임감과 동료애"[아이치-나고야아시안게임]

'에이스' 김우민 어깨부상

아쉬워하는 김우민

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[스포츠조선 전영지 기자]'킹우민' 김우민이 계영 400m 예선에 나선다.

김우민은 24일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 펼쳐질 2026년 아이치-나고야아시안게임 오전 11시2분 펼쳐질 남자 계영 400m 예선에 이름을 올렸다. 김우민. 지유찬, 이호준, 김민섭이 예선 1조 4레인에 나선다. 오후 결선엔 이번 대회 자유형 100m에서 은, 동메달을 휩쓴 김영범, 황선우 등 베스트 멤버가 '세계기록 보유자'이자 자유형 100m 2연패에 성공한 판잔러, 벌써 4관왕에 오른 '신성' 장잔슈오 등과 자존심을 건 진검승부를 펼친다.

김우민은 지난 22일 대회 남자 자유형 1500ｍ 결선에서 15분16초52의 기록으로 파이널리스트 8명 중 최하위 8위에 머물렀다. 항저우 대회 이 종목 은메달리스트로 3관왕에 올랐던 김우민은 어깨 부상과 싸우고 있다. 이날 초반 선두권을 달리다 500m 이후 어깨 통증으로 정상적인 스트로크를 하지 못했다.

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메이저 무대에서 첫 시련을 맞닥뜨린 김우민은 눈물을 펑펑 쏟았다. "훈련하면서 두 달 전부터 어깨가 아팠는데, 단순 염증인 줄 알고 병원에 갔더니 회전근개(어깨 힘줄)와 관절와순(어깨 연골)에 이상이 있다는 진단을 받았다"고 털어놨다. 왼쪽 어깨 회전근개 극상근과 연골이 부분 파열됐고, 뼈와 힘줄이 부딪혀 염증을 유발하는 충돌 증후군 진단을 받았다. "어제 계영 800ｍ를 치르고 나서도 나름대로 괜찮다고 생각해 오늘도 힘을 내보려 했는데 레이스 도중 통증이 올라왔다. 마음은 간절한데 몸이 전혀 따라주지 않으니 너무 억울하고 막막했다"며 눈물을 흘렸다.

김우민은 "포기는 하지 않는다. 아프더라도 계속 밀어붙여 보고 싶다"며 "그동안 훈련해 온 것이 너무 아깝기 때문에 최대한 끝까지 다 뛰어보고 싶은 마음"이라고 출전 의지를 표했다. 그러나 연맹과 지도자, 의료진의 만류에 따라 22일 자유형 200m와 24일 자유형 800m는 출전하지 않기로 결정했다. 다만 황선우, 김영범 등과 함께 금메달을 노리는 종목 계영 400m 예선과 대회 마지막날 열리는 본인의 주종목인 자유형 400m은 출전 의지를 굽히지 않았다. 일단 계영 400m 예선 멤버로 나서 어깨 상태를 점검하고, 이날 오후 결선에 뛸 후배들의 에너지를 비축해, 결선 레이스 중국과의 금메달 경쟁에 조금이나마 힘이 되어주겠다는 의지다.

출발하는 김우민

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대한수영연맹은 "김우민 선수는 부상으로 인해 대한민국 경영 국가대표팀에 부담을 주고 있다는 생각에 마음이 무겁지만, 자신이 할 수 있는 역할을 끝까지 다하고자 하는 강한 책임감을 보이고 있다"면서 "몸 상태가 완전하지 않더라도 남자 계영 400m 예선에 출전해 결선에 나서는 동료 선수들의 체력적 부담을 조금이나마 덜어주고 싶다는 뜻을 전했다"고 밝혔다. 본인의 의지가 워낙 완강력하다는 후문. 연맹은 "자신의 부상보다 팀을 먼저 생각하고, 동료들의 부담을 나누려는 김우민 선수의 마음에는 대한민국 국가대표로서의 책임감과 뜨거운 동료애가 담겨 있다"고 설명했다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com