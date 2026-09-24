'日 화들짝' "한국 선수 일본어가 이토록 유창할 줄이야!" 하프마라톤경보 동메달 최병광 실력+인터뷰로 '화제'…"일본 애니 좋아해 독학으로 배워"

(260923) -- NAGOYA, Sept. 23, 2026 (Xinhua) -- Choe Byeongkwang of South Korea celebrates after the Men's Half Marathon Race Walk Final of Athletics at the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 in Nagoya, Japan, Sept. 23, 2026. (Xinhua/Luo Yuan)

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Race Walk - Aichi Prefectural Government Office and Nagoya City Hall Loop Course, Nagoya, Japan - September 23, 2026 South Korea's Byeongkwang Choe reacts as he finishes third in the men's half marathon race walk REUTERS/Chalinee Thirasupa

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Race Walk - Aichi Prefectural Government Office and Nagoya City Hall Loop Course, Nagoya, Japan - September 23, 2026 South Korea's Byeongkwang Choe holds up his national flag as he celebrates finishing second in the men's half marathon race walk REUTERS/Andrew Boyers

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[스포츠조선 윤진만 기자]아시안게임 하프마라톤에서 동메달을 목에 건 최병광(35·삼성전자)이 탄탄한 실력과 더불어 남다른 일본어 인터뷰로 화제를 모으고 있다.

일본 매체 '디 앤서'는 24일, "아시안게임에서 예상치 못한 상황이 발생했다. 한국인 메달리스트가 유창한 일본어를 구사하면서 밝힌 이유는 중학교때부터 독학한 것이었다"라며 최병광의 스토리를 조명했다.

최병광은 지난 23일 일본 나고야 도로 코스에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 하프마라톤 경보에서 1분28초35초의 기록으로 동메달을 획득했다. 중국 스성지(1시간23분32초), 일본 야마니시 도시카즈(1시간28분01초)에 이어 세 번째로 결승선을 통과했다.

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이번 대회 한국 육상 첫 번째 메달의 주인공으로, 한국 경보에서 아시안게임 메달이 나온 건 2018년 자카르타-팔렘방대회에서 주현명이 동메달을 획득한 후 8년만이다. 2014년 인천대회부터 4회 연속 대회에 도전한 최병광은 3전 4기만에 꿈을 이뤘다.

South Korea's Choe Byeong-kwang pours water over his head during the half marathon race walk at the Asian Games in Nagoya, Japan, Wednesday, Sept. 23, 2026. (AP Photo/Lee Jin-man)

'디 앤서'에 따르면, 최병광은 동메달의 기쁨을 유창한 일본어로 표현했다. 그는 일본 취재진의 질문에 통역없이 직접 "솔직히 오늘 함께 경쟁한 야마니시나 중국 선수들은 세계적인 수준의 선수들이다. 오늘 동메달을 딴 건 정말 운이 좋았다. 정말이지, 운이 좋았다"라고 소감을 말했다.

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예상 밖 유창한 일본어에 놀란 취재진이 어떻게 일본어 실력을 갖췄는지를 묻자 "내 일본어 실력은 아직 어린아인 수준"이라고 겸손해 하면서도 "중학교 때부터 일본어를 배우기 시작했다. 일본 드라마, 애니메이션, TV 프로그램을 좋아해 독학으로 익혔다"라며 미소지었다.

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이어 "어쨌든 오늘 정말 감사하다. 일본육상연맹, 기자분들, 팬 여러분, 그리고 모든 분께 감사드린다"라고 했다. 기자회견 말미엔 영어로도 질문을 대답하며 수준 높은 외국어 능력을 과시했다.

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최병광은 대한육상연맹을 통해 "어쩌면 마지막이 될 수 있다고 생각한 아시안게임에서 메달을 따게 돼 행복하고 기쁘면서도 울컥했다. 연맹에서 경보팀에 보내주신 전폭적인 지원 덕분에 메달을 땄다. 앞으로 후배들이 저보다 더 훌륭한 성적을 낼 것이라 굳게 믿는다"라고 밝혔다.

한편, 같은 날 여자 하프마라톤 경보에서는 이세하(경기도청)가 1시간42분28초의 기록으로 5위에 올라 아쉽게 메달을 목에 걸지 못했다. 남녀 마라톤 경보는 27일에 열린다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com