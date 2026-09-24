'충격' 韓 에이스 신유빈마저 안중에도 없었다...일본 슈퍼스타 '세계 최강' 중국만 언급 "괴물 같다"

하야타 히나에 패한 신유빈 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 여자단체 준결승 대한민국과 일본의 경기. 대한민국 신유빈이 일본 하야타 히나에게 세개의 세트를 모두 내준 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]일본 선수들은 애초부터 중국만 바라보고 있었다.

탁구 대표팀은 23일 모두 충격적인 결과를 마주했다. 먼저 한국 남자 탁구 대표팀은 23일 일본 아이치현의 스카이홀 도요타에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 단체전 4강전에서 0대3으로 패배했다.

이어진 여자부 경기도 똑같은 결과였다. 여자 탁구대표팀은 같은 장소에서 열린 단체전 4강에서 매치 스코어 0대3으로 패배했다.

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경기 후 일본 매체 스포니치 아넥스는 '남녀 각각 단체전 준결승이 열려, 일본은 남녀 모두 한국과 맞붙어 일제히 3대0으로 완승을 거두고 결승 진출을 확정 지었다'며 승리 소식을 전했다.

이어 '남자부는 마츠시마 소라, 하리모토 토모카즈, 토가미 ??스케 라인업으로 임했다. 제1단식에 나선 마츠시마가 한국의 에이스 장우진을 제압하자, 하리모토 토모카즈와 토가미 역시 승리를 이어갔다. 여자부는 하야타 히나, 하리모토 미와, 나가사키 미유 3명으로 나섰다. 제1단식에서 하야타가 한국의 에이스 신유빈을 3-0으로 제압했고, 하리모토 미와와 나가사키 역시 세트 완승을 거두며 흔들림 없이 결승에 올랐다'고 언급했다.

하야타 히나 상대하는 신유빈 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 여자단체 준결승 대한민국과 일본의 경기. 대한민국 신유빈이 일본 하야타 히나를 상대하고 있다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

충격적인 일본과의 격차. 애초에 일본 선수들은 한국을 경쟁 상대로 보지도 않았던 모양이다. 결승전에서 만날 상대인 중국만 생각하고 있었다.

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경기 후 스포니치 아넥스와 인터뷰한 일본 에이스 하야타는 "중국 경기를 보면서 워밍업을 했다. 표현이 좀 그렇지만, 역시 괴물처럼 강하다는 생각이 들었다. 그리 쉽게 승리를 내어줄 상대가 아니라는 점은 잘 알고 있다. 그 속에서 제 스스로가 최선을 다해 '후회 없이 다 쏟아부었다'고 느낄 수 있을 만큼 기술을 펼쳐 보이겠다"고 했다. 한국에 대한 언급은 없었다.