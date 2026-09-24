"日 경험 쌓인 듯" 신유빈을 셧아웃 시켰는데…'랭킹 6위'도 긴장 가득한 상대라니, "괴물처럼 강하다"

신유빈, 아쉬운 패배 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 여자단체 준결승 대한민국과 일본의 경기. 대한민국 신유빈이 일본 하야타 히나에게 세개의 세트를 모두 내준 뒤 석은미 감독의 격려를 받고 있다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

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[도요타=스포츠조선 이종서 기자] "호락호락 승리를 내어줄 상대가 아니다."

신유빈에게 셧아웃 패배를 안긴 일본 선수. 그런 선수가 긴장 가득한 이야기를 했다. '만리 장성'의 벽은 얼마나 높을까.

석은미 감독이 이끄는 대한민국 여자 탁구 대표팀이 23일 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 탁구 여자 단체전 4강에서 매치 스코어 0대3(0-3 0-3 0-3)으로 패배했다.

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제 1단식을 치른 '에이스' 신유빈부터 막혔다. 상대는 하야타 히나. 게임스코어 0-3(6-11, 7-11, 4-11)으로 끝났다. 이후에도 반전은 없었고, 0대3으로 빠르게 경기가 마무리됐다.

경기 후 신유빈은 "하야타 선수 뿐 아니라 2번으로 나온 미와 선수도 그렇고 벤치에 있는 선수 모두 워낙 잘한다. 열심히 했지만, 부족했던 것 같다. 일본 선수들은 경험이 많이 쌓인 것 같다"고 아쉬움 속에 격차를 인정했다.

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한국을 잡은 일본은 금메달을 두고 결승전을 치른다.

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신유빈 '집중' (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 여자단체 준결승 대한민국과 일본의 경기. 대한민국 신유빈이 일본 하야타 히나의 서브를 기다리고 있다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

일본 '스포츠닛폰' 인터넷판은 24일 일본 남녀 탁구 단체전 결승 진출 소식을 전했다.

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매체는 이어 '일본 남녀 탁구는 1966년 방콕 대회 이후 무려 60년 만의 동반 금메달 획득을 노리고 있다. 대망의 결승전 상대는 순조롭게 결승에 안착한 만리장성 중국으로 결정됐다'라며 '중국은 남자 단체전 8연패, 여자 단체전 5연패를 달리고 있는 세계 탁구의 절대 1강'이라고 설명했다.

신유빈을 꺾은 하야타도 결승전을 앞두고 굳은 결의를 드러냈다. 하야타는 "(중국 대표팀의) 경기를 지켜보며 몸을 풀었는데, 정말 괴물처럼 강하다고 느꼈다. 결코 호락호락하게 승리를 내어줄 상대가 아니라는 것을 잘 알고 있다"고 이야기했다.

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하야타는 이어 "이런 거대한 벽을 상대로, 나 스스로 온 힘을 다해 '후회 없이 다 쏟아부었다'고 느낄 수 있을 만큼의 모든 기술과 전술을 코트 위에서 남김없이 발휘하고 싶다"고 각오를 다졌다.

탁구 남녀 단체전은 24일에 열린다.

도요타=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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