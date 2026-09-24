'이럴 수가' 한국 금 1개+은 2개vs중국 금 12개+은 10개...충격적인 격차, '유일 金' 김영범 없었으면 큰일날 뻔

김영범, 금메달 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 21일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 50m 개인 자유형 결승. 1위로 결승선을 통과한 한국 김영범이 기뻐하고 있다. 2026.9.21 mon@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]수영에서 한국에 유일한 금메달을 안긴 김영범이 대단한 이유다.

중국 매체 소후닷컴은 24일(한국시각) 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서의 성적을 돌아봤다. 중국은 대회 5일차 만에 금메달 50개를 쓸어담았다. 금메달 기준 성적으로 3위인 한국은 아직 8개뿐이다. 이번에도 역시 압도적인 성과를 내고 있는 중국이다.

중국의 효자 종목 노릇을 톡톡히 해낸 건 수영이었다. 매체는 '중국 수영 대표팀이 금메달 6개, 은메달 3개를 추가하며 수영 4일 차 기준 금메달 21개, 은메달 10개, 동메달 6개를 수확했다'고 언급했다.

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중국은 그야말로 압도적이다. '장잔숴는 남자 자유형 200m 결승에서 1분43초49의 기록으로 아시아 신기록과 아시안게임 신기록을 동시에 갈아치우며 4관왕에 올랐다. 여자 접영 100m에서는 위이팅과 장위페이가 각각 금메달과 은메달을 싹쓸이했다. 탕첸팅은 아시안게임 신기록을 경신하며 여자 평영 100m 정상에 올랐고, 펑쉬웨이는 여자 배영 100m 금메달을 목에 걸었다'고 언급했다.

힘차게 출발하는 김영범 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 23일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 혼성 400m 혼계영 결승. 한국의 마지막 주자 김영범이 힘차게 출발하고 있다. 2026.9.23 mon@yna.co.kr(끝)

심지어 새로운 슈퍼스타까지 탄생했다. 14세의 천재 위쯔디다. 소후닷컴은 '위쯔디는 12년 동안 깨지지 않던 여자 개인혼영 400m 아시안게임 기록을 깨부수며 개인 통산 3번째 금메달을 따냈다'고 알렸다. 또한 '중국 대표팀은 남녀 혼성 400m 혼계영 우승으로 완벽하게 마무리했다. 이 경기 첫 주자로 나선 쉬자위는 개인 통산 아시안게임 금메달 수를 15개로 늘렸다. 이로써 사격의 왕이푸를 제치고 중국 아시안게임 역사상 최다 금메달 보유자로 등극했다'고 덧붙였다.

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한국은 이번 대회에서 깜짝 스타로 떠오른 김영범이 없었다면 기대 이하의 성적을 거뒀을지도 모른다. 수영에서 지금까지 금메달 1개, 은메달 2개, 동메달 9개를 차지했다. 여기서 김영범이 금메달 1개, 은메달 1개, 동메달 3개를 해냈다. 이번 대회 수영 종목 유일의 금메달리스트다. 심지어 아시안게임 신기록까지 작성하면서 우승해냈다.

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남은 수영 종목 일정에서도 한국의 금메달 소식은 더 나오지 않을 수도 있다. 기존 에이스인 김유민이 어깨 부상으로 고생하고 있기 때문이기도 하다. 황선우도 경기력이 기대만큼은 아니다. 계영에서는 중국과 일본이 1, 2등을 양분하고 있다.