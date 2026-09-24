"파리올림픽 예탈했던 그선수 맞아?" '제2의 쑨양' 장잔숴의 미친 기세...황선우 제친 200m 아시아新 역대 세계5위 기록[아이치-나고야아시안게임]

출발 준비하는 중국 장잔숴

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[스포츠조선 전영지 기자]'중국 수영괴물' 장잔숴의 자유형 200m 금메달 기록이 역대 세계 5위에 해당하는 호기록으로 밝혀졌다.

장잔숴는 23일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 펼쳐진 아이치-나고야아시안게임 자유형 200m 결선에서 '디펜딩챔프' 황선우(1분44초62)를 꺾고 1분43초49의 아시아신기록으로 우승했다.

장잔숴와 악수하는 황선우

황선우가 지난해 부산전국체전에서 종전 아시아신기록 1분43초92를 0.43초 단축하며 중국신기록도 새로 썼다. 장잔숴는 150m 터치 때까지 황선우에 뒤졌던 장잔숴는 후반부에 미친 스퍼트를 보여줬다. 50m 구간별 기록은 24초37, 26초41(50초78), 26초75, 25초96. 특히 마지막 50m를 25초96에 주파하며 역전 드라마를 썼다. 1분43초49의 기록은 파울 비더만(1분42초00·2009년), 마이클 펠프스(1분42초96·2008년), 다비드 포포비치(1분42초96·2022년), 야닉 아넬(1분43초14·2012년)에 이은 이 종목 역대 세계 5위 기록이다. 황선우의 1분43초92는 역대 세계 9위에 해당한다. 장잔숴는 계영 800m에서도 마지막 영자로 나서 일본을 제치고 역전 금메달을 견인했는데 이때 200m 구간 기록이 1분42초92. 이 기록은 수영 역사상 가장 빠른 계영 구간 기록이다. 세계 수영계가 장잔숴의 폭풍성장을 주목하고 있다.

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2007년생 중국 칭다오 출신 장잔숴는 부모 모두 육상 선수 출신인 스포츠 가족에서 태어났다. 6세 때 수영을 시작했고, 2019년 산둥성 수영팀에 선발돼 산둥성 대표팀과 중국 국가대표팀에서 성장했다. 처음부터 자유형 전문 선수는 아니었다. 자유형 200·400·800·1500m는 물론 개인혼영과 접영까지 소화할 정도로 다재다능한 선수다. 세계수영연맹 기록에도 2024년 평영·접영·개인혼영 기록까지 확인된다. 장잔숴가 처음 세계 무대에 존재감을 드러낸 건 2023년이다. 2023년 8월 세계주니어선수권에서 자유형 800m, 1500m에서 메달을 따며 이름을 알렸고, 같은 해 12월 중국 전국선수권에서는 자유형 400m, 개인혼영 400m 우승, 자유형 1500m 준우승하며 중국 수영계에서 차세대 기대주로 자리 잡았다.

2024년 2월 도하 세계선수권에서 16세의 나이로 중국 계영 대표팀에 들어가 계영 400m, 800m 금메달에 기여했고, 2024년 파리올림픽 에선 자유형 400m(예선탈락), 개인혼영 400m(예선탈락), 계영 800m(4위) 멤버로 활약했다. 김우민이 동메달(3분42초50)을 따낸 자유형 400m에서 3분46초76, 예선 12위로 8명이 겨루는 결선에 오르지 못했다.

은메달 목에 건 황선우

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장잔숴의 포텐이 폭발한 건 파리올림픽 직후다. 2025년. 중국 전국체전에서 개인전 5관왕에 올랐고 기록도 급성장했다. 특히 자유형 200m(1분44초86) 400m(3분42초82) 800m(7분46초69) 1500m(14분52초73) 모두 정상에 섰다. 자유형 400m의 3분42초82는 세계주니어신기록. 특히 자유형 200m 1분44초86은 당시 중국 역대 3위 수준의 기록으로 중국 내에선 '제2의 쑨양'이라는 표현이 등장했다. 아시안게임의 해인 2026년 장잔숴는 또 한 단계 올라섰다. 3월 중국 오픈에서 자유형 200m 1분44초53, 자유형 400m 자유형 3분41초55, 자유형 800m 7분44초45, 자유형 1500m 14분51초93로 전종목에서 기록 단축에 성공했다. 이어 이번 아이치-나고야아시안게임 자유형 200m에서 디펜딩챔프 황선우를 제치고 1분43초49로 금메달을 따내며 완전히 다른 차원의 선수가 됐다. 황선우의 기존 아시아기록 1분43초92를 0.43초 단축한 기록이고, 세계 200m 자유형 역대 5위에 해당하는 최상위권 기록이다. 자유형 1500m에서도 14분47초24의 개인 베스트 기록을 경신하며 금메달을 획득했다.

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24일 자유형 800m, 25일 자유형 400m에서도 기록 경신이 유력하다. 파리올림픽 3분46초대 기록이 올해 3분41초대로 5초나 줄어든 부분은 의미심장하다. 자유형 200m에서 보여준 뒷심과 기세라면 3분40초대도 가능할 것이라는 전망이 나온다.

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장잔숴는 일본 야구의 오타니처럼 수영의 모든 조건을 충족하는 육각형 선수다. 100m부터 1500m까지 단중장거리를 모두 소화하고, 스피드와 지구력, 체력과 멘탈에 19세라는 젊음의 특권까지 모두 가졌다. 한국엔 도하, 광저우아시안게임에서 3관왕 2연패와 함께 100m부터 1500m 금메달을 모두 따낸 '마린보이' 박태환 이후 이런 선수가 없다. 황선우는 자유형 200m, 김우민은 자유형 400·800·1500m 중장거리 선수라는 이미지가 강한 데 비해 장잔숴는 현재 200m부터 1500m까지 전종목에서 이미 월드클래스다. 중장거리를 기반으로 200m까지 치고 올라온 쑨양과도 비슷하다. 항저우에서 금메달 6개를 따내며 승승장구한 황금세대가 이번 대회 김영범의 자유형 50m 금메달 1개에 머물고 있는 데 비해 나홀로 4관왕에 오른 장잔숴의 약진은 눈부시다. 7관왕까지도 가능하다는 이야기가 나온다. 대한민국 수영이 새겨볼 장면이다. 2028년 LA올림픽까지 '황금세대' 황선우, 김우민, 김영범의 모든 종목에서 금메달 경쟁을 펼쳐야할 상대이기에 더욱 그렇다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com