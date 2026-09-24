안세영, 또 안세영, 또또 안세영...'세계랭킹 3위' 일본 배드민턴 에이스 충격 발언, 다음엔 이길 수 있다?..."이젠 조금의 여유 생겼다"

안세영 '보고있나?' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 23일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 한국과 일본의 4강전 첫 번째 단식. 한국 안세영이 일본 야마구치 아카네에게 2-1로 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.23 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]또 안세영에 발목을 잡혔지만 야마구치 아카네는 오히려 희망적인 주장을 펼쳤다.

한국은 23일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 4강전에서 일본에 매치 스코어 1대3으로 패했다. 3단식 2복식으로 진행되는 단체전은 먼저 3경기를 가져가는 팀이 승리한다.

한국의 자존심을 지킨 선수는 '월드 클래스' 안세영이었다. 세계랭킹 3위인 야마구치를 상대로 한 수 위의 실력을 보여줬다. 특히 1세트는 21-9로 승리하면서 압도적인 기량을 선보였다. 2세트는 18-21로 안세영이 내줬지만 3세트에서 21-11로 다시 세계랭킹 1위의 실력을 입증했다.

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야마구치가 안세영을 넘을 수 없다는 게 다시 한번 증명된 경기. 그런데 야마구치의 생각은 달랐다. 경기 후 야마구치는 "어떻게든 승리로 이어가고 싶다는 마음은 있었지만, 아무래도 샷의 정교함이 떨어지거나 랠리 상황에서 구사하는 리턴의 방향, 공략 지점의 차이가 점점 점수 차로 벌어진 것 같다"며 패배 요인을 분석했다.

안세영 '매번 짜릿한 승리' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 23일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 한국과 일본의 4강전 첫 번째 단식. 한국 안세영이 일본 야마구치 아카네에게 2-1로 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.23 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

야마구치는 안세영의 탄탄한 수비를 이번에도 뚫어내지 못했다. "상대에게 공략당하기 쉬운 코스로 보낸 뒤의 후속 처리나, 그런 코스로 공을 내주는 횟수 같은 부분이 있었다. 내가 노리던 코스로 기회가 와서 공격해도 상대의 뛰어난 수비가 돌아와 결국 나의 미스로 이어지기도 했다. 반대로 내가 조금이라도 안일한 셔틀콕을 내주었을 때는 한두 번 만에 공격을 허용해 점수를 내주는 경우가 많았다. 수비력 차이가 확실히 컸다. 상대의 수비를 뚫고 그다음에서 승부를 보려 하기보다는, 내가 그 전 단계에서 어떻게든 코스를 잘 잡아가는 수밖에 없다"며 안세영의 수비력을 인정했다.

야마구치는 매번 안세영에게 발목을 잡히고 있다. 안세영의 수비력을 뚫지 못하기 때문이다. 그렇기에 리스크 있는 경기 운영을 펼치고 있지만 그마저도 잘 통하지는 않고 있다. "스피드가 올라간 만큼 난이도가 당연히 올라간다. 그런 스피드 속에서도 정확히 집어넣을 수 있는 정교함을 요구하며 연습과 경기를 통해 올려나가는 수밖에 없다. 리스크가 있는 샷을 치지 않는다면 안 치는 대로, 다시 랠리를 이어갈 수 있는 체력이 필요하고, 그 과정에서 안일한 샷을 주지 않는 정교함도 요구된다. 어느 쪽을 선택할 것인가의 문제다. 똑같은 패턴만 선택하면 그마저도 읽히기 때문에, 결국 두 가지 모두 가능하도록 만들어야 한다"며 모든 걸 잘해야 안세영을 넘을 수 있다고 했다.

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안세영 '적수가 없다' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 23일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 한국과 일본의 4강전 첫 번째 단식. 한국 안세영이 일본 야마구치 아카네에게 2-1로 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.23 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

이어 그는 이번 패배로 안세영을 상대로 어떻게 경기를 풀어갈 수 있는지를 조금이나마 파악했다고 주장했다. "오늘 경기를 본다면 역시 내가 먼저 적극적으로 나가지 않으면 점수를 딸 수 없다. 이 방식을 계속 밀고 나가면서 난관을 타개하는 수밖에 없다고 본다. 지금까지 해온 방향성 자체가 크게 틀리지 않았다는 점을 확인했다. 스스로 낼 수 있는 스피드가 점점 올라가고 있고, 시도하려던 플레이에서 나오던 실수가 줄어들며 좋은 코스로 들어가기 시작했다. 호흡을 가다듬을 수 있는 여유도 아주 없지는 않게 되었기에, 새로운 해결책을 찾았다기보다는 그동안 준비해 온 것들을 조금씩 실전에서 구현할 수 있게 된 느낌"이라며 패배에도 불구하고 안세영을 상대로 자신감이 생겼다고 주장했다.