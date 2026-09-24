"한일전 분패 잊고 리셋" '女복식 디펜딩챔프' 신유빈, 주천희와 13분만에 몰디브조 셧아웃 '16강행'[아이치-나고야아시안게임]

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[스포츠조선 전영지 기자]대한민국 여자탁구 에이스조 신유빈-주천희조가 2연속 포디움을 향한 첫 단추를 잘 끼웠다.

신유빈-주천희조는 24일 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 탁구 여자복식 32강에서 몰디브 아샤스 나피즈-미쉬카 이브라힘조를 게임 스코어 3대0으로 꺾고 16강에 올랐다.

16강행에 걸린 시간은 단 13분. 1게임을 11-4, 2게임을 11-3, 3게임을 11-3으로 승리했다. 단 7점만을 내준 완벽한 경기였다.

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대한민국 톱랭커 신유빈은 3년 전 항저우 대회에서 '영혼의 파트너' 전지희와 함께 여자복식 금메달을 획득했다. 베테랑 전지희의 왼손, 에이스 신유빈의 오른손이 척척 맞아들며 2002년 석은미-이은실조 이후 무려 21년 만에 여자탁구 금메달을 찾아왔다. 전지희가 아시안게임 금메달 직후 은퇴를 선언했고 이후 신유빈의 새로운 파트너를 찾는 것은 한국 여자탁구의 과제였다. 복식은 움직임 상 왼손-오른손 조합이 가장 이상적인데 왼손 선수가 대표팀에 선발되지 않았고 결국 '투톱' 신유빈과 주천희가 오른손-오른손 조합으로 지난 겨울부터 손발을 맞췄다. 처음엔 어려움을 겪었지만 클래스가 있는 선수들인 만큼 점차 서로에게 맞아드는 모습. 올 시즌 미국에서 열린 WTT 스타 컨텐더에서 첫 4강에 오른 후 최근 스웨덴서 열린 WTT 유럽 스매시에서 4강에 올랐고, 강호 두호이켐조와 풀게임 접전 끝에 2대3으로 패하며 가능성을 입증했다.

한편 한국 여자탁구는 전날 단체전 4강에서 난적 일본에 매치스코어 0대3으로 분패하며 결승행을 놓쳤다. 동메달을 확정지었다. 신유빈-주천희, 이은혜-김나영조가 나서는 여자복식, 신유빈-임종훈, 김나영-오준성조가 나서는 혼합복식, 신유빈, 주천희의 여자단식에서 추가 메달 도전에 나선다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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