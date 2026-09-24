"술집 여자 같다, 노출증 있냐" 악플 받았던 비치발리볼 국대의 감격 첫 승...굴곡 많은 스토리에 日언론도 조명 '비방에도 끝까지 전진, 외모도 멋져!'

사진캡처=신지은 SNS

사진제공=대한체육회

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[스포츠조선 박찬준 기자]일본까지 주목하고 나섰다.

여자 비치발리볼 국가대표 신지은의 외모를 넘어선 스토리가 2026년 아이치-나고야 아시안게임을 적시고 있다.

일본의 도스포웹은 23일 '신지은은 비키니 착용 논란 비방에 대해 직접 언급했다'고 보도했다.

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신지은은 20일 일본 헤키난 료쿠치 비치 코트에서 열린 대회 비치발리볼 여자 D조 2차전에서 김정아와 짝을 이뤄 말레이시아의 고유헹-레이첼 유지에 조를 세트스코어 2대1(21-23, 21-15, 18-16)로 제압했다.

접전이 펼쳐졌다. 신지은-김정아 조는 끈질긴 수비로 맞섰지만 1세트를 21-23으로 내줬다. 하지만 2세트에서 반전에 성공했다. 스파이크와 리시브에서 힘을 내며 21-15로 승부를 원점으로 돌렸고, 마지막 3세트에서도 막판 집중력을 유지해 18-16으로 경기를 끝냈다.

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신지은의 감격적인 아시아게임 첫번째 승리였다.

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신지은은 배구 명문 대구여고 출신이다. V리그 여자부 드래프트 신청서도 냈다. 하지만 드래프트 전 비치발리볼로 종목을 바꿨다. 신지은은 3학년 시절 비치발리볼 입문 제안을 받아 진로를 변경했다.

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2019년 국제배구연맹(FIVB) 세계여자비치발리볼 월드투어 대구 대회에 나섰으며, 대표팀에서도 꾸준히 뛰며 지난해 항저우아시안게임을 통해 스타덤에 오르기도 했다.

스타덤은 독이 됐다. 비키니 사진과 빼어난 외모로 주목을 받자 악플이 뒤따랐다. 신지은은 과거 한 방송에 출연해 선수 생활에 대한 마음 고생을 털어놓기도 했다. 신지은은 특히 경기복으로 비키니 착용에 대해 "비치발리볼에 관한 오해가 있는데, 사실 비키니를 입어야 한다는 규정은 없다. 그게 규정이 아니라 선택해서 입는 것"이라고 말했다. 이어 "난 그게 전통이자 멋이라고 생각한다"며 "그런데 몇몇 사람들이 '노출병 걸렸냐?', '술집 여자 같다' 이런 얘기를 한다"고 말했다.

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신지은은 자신의 꿈을 쫓기 위해 모든 것을 걸었다. 비치발리볼은 종목 특성상 무조건 모레에서 뛰어야 하는데, 국내에서는 훈련 시설을 찾기가 쉽지 않다. 국내에는 한국비치발리볼연맹이 존재하지만, 유명무실하다는 게 이들이 토로하는 아쉬움이다.

사진캡처=신지은 SNS

사진캡처=신지은 SNS

해외 대회에 출전할때 마다 드는 비용을 충당하기 위해 스포츠 강사와 햄버거집 아르바이트 등을 했다.

사실 신지은은 3년 전 열린 항저우 대회에선 4전 전패로 대회를 마치며 은퇴까지 결심했다. 하지만 이후 신지은의 경기 영상과 사진이 화제를 모으며 대중의 관심을 받게 됐고, 후원사가 생기면서 다시 비치발리볼 선수로서 태극마크를 달 수 있게 됐다.

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이번 승리는 자신을 둘러싼 시선을 향한 멋진 카운터 펀치였다. 도스포웹은 '신지은은 실력과 외모 양면에서 높은 인기를 자랑하는 선수다. 인스타그램 팔로워가 약 12만 7천 명에 달해 영향력도 큰 선수지만, 마이너 종목 특유의 고충도 있었다. 경기장 안팎에서 고민스러운 나날을 보내고 있지만, 현재는 스폰서도 생겨 불편함 없이 선수 생활을 이어가고 있다고 한다. 비방에도 굴하지 않고, 힘차게 전진하고 있는 듯하다'고 전했다.

신지은의 외모도 눈길을 끌고 있다. 일본의 'RBB 투데이'는 '한국의 아름다운 비치발리볼 선수 신지은의 근황이 화제'라고 전했다. 이어 '소셜 미디어에 공개된 사진 속 신지은은 가녀린 어깨 라인은 물론, 모델을 연상케 할 정도로 탄탄하게 다져진 운동선수 체형을 뽐내며 많은 팬들의 시선을 사로잡았다. '우아하다,' '멋지다', '정말 좋아한다' 등의 댓글이 달렸다'고 전했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com