'에이스' 김우빈 눈물의 부상 투혼! 대한민국 계영 400m 전체4위로 결선행...'금메달리스트' 김영범 출격 준비

'에이스' 김우민 어깨부상

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[스포츠조선 김대식 기자]김우민의 부상 투혼이 한국의 메달 전망을 밝혔다.

대한민국 남자 수영대표팀은 24일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026년 아이치-나고야아시안게임 남자 계영 400m 예선에서 전체 4위로 결선에 올랐다.

어깨 부상 중인 한국 수영 에이스 김우민은 남자 계영 400m 예선에 이름을 올렸다. 오후 결선을 앞두고 황선우, 김영범 등의 체력 안배 및 컨디션 조절을 위해 예선에서 팀플레이어로서의 본분을 다하겠다고 했다. 김우민. 지유찬, 이호준, 김민섭이 예선 1조 4레인에 나섰다. 첫 영자로 나선 김우민이 부상 투혼을 발휘하며 첫 100m를 50초01, 2위로 통과 다음 영자 지유찬에게 바통을 넘겼다.

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'에이스' 김우민 어깨부상

'50m 최단거리 에이스'인 지유찬이 속도를 내면서 1위 사우디아라비아와 격차를 좁히며 2위로 세 번째 영자 이호준에게 미션을 넘겼다. '200m 전문선수'인 이호준이 초반 추격을 허용하면서 한때 3위로 내려갔지만 후반에 강했다. 폭발적인 스퍼트로 남은 50m를 마무리하며 선두로 등극했다. 마지막 주자인 '개인혼영 에이스' 김민섭이 폭풍 스퍼트하며 여유롭게 선두로 치고 나갔고 안정적으로 터치패드를 찍으면서 3분19초55로 예선을 마무리했다.

예선 2조는 역시 일본과 중국의 2파전. 일본과 중국의 치열한 선두 싸움 속에 카자흐스탄도 선두권을 유지했다. 최종 성적은 중국, 일본, 카자흐스탄 순. 한국은 전체 4위로 결선에 올랐다. 오후 6시18분 진행될 결선 레이스엔 대한민국 정예 멤버들이 준비한다. 이번 대회 자유형 100m에서 은, 동메달을 휩쓴 김영범, 황선우 등 베스트 멤버가 '세계기록 보유자'이자 자유형 100m 2연패에 성공한 판잔러, 벌써 4관왕에 오른 '신성' 장잔슈오 등과 자존심을 건 진검승부를 펼친다.