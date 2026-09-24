"이번 아시안게임 운영점수는 F!" 유승민 대한체육회장의 작심발언 "선수들의 경기력에 지장을 주면 당연히 쓴소리 해야"[나고야 LIVE]

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]"이번 대회 운영점수는 F!"

유승민 대한체육회장의 쓴소리였다. 유 회장은 24일 일본 나고야의 메인미디어센터에서 간담회를 갖고, 2026년 아이치-나고야 아시안게임 대회 초반 전반에 대해 언급했다. 유 회장은 "개회 초반부터 선수단 이슈 말고 대회적인 이슈들이 많이 발생해서 한국의 국민 여러분들께서 많은 우려와 걱정을 하고 계신걸로 알고 있다. 체육회 입장에서도 굉장히 우려할만한 상황들이 다수 발생해서 긴장의 끈을 놓치지 않고 있다. 체육회의 빠른 대처, 조직위원회의 사과 등이 이루어지고 있다. 경기력적인 부분에서도 출발은 나쁘지 않다고 생각한다"고 했다.

이번 대회 초반은 논란으로 얼룩졌다. '난민촌'으로 불린 선수단 숙소가 시작이었다. 국제 수준에 맞지 않는 숙소로 전세계가 경악했다. 셔틀버스가 없어서 선수들이 숙소로 가지 못하는 사태도 발생했다. 이후 '전범' 도요토미 히데요시를 앞세워 공연을 하는가 하면, 입국식에서 태극기를 갖고 나가지 못하게 하고, 애국가가 대신 북한 국가를 틀며 한국팬들의 질타를 받았다.

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대회 운영은 막장이었다. 셔틀버스가 없어서 훈련장에 못하고, 경기 시간에 늦기도 했다. 유 회장은 이같은 상황에 대해 "점수를 A, B, C를 준다면 C, F까지 있다면 F를 주고 싶다"고 했다. 이어 "공개적으로 말했기에 기사화되서 이슈가 될 수도 있지만, 나는 스포츠 외교 활동을 하는 사람이기 전에 대한민국 체육을 대표하는 사람이다. 선수단이 느끼는 것을 그대로 말씀드리는 것"이라며 "물론 초반보다는 나아졌다. 어떤 메이저 대회도 초반에는 항상 이슈가 있기 마련인데, 이 번대회는 많아도 너무 많다"고 했다.

유 회장이 낙제점을 준 이유는 선수들 때문이었다. 그는 "이슈가 선수들의 경기력에 영향을 미치면 안된다. 굉장히 화나는 이슈다. 있어서는 안되는 이슈다. 배차라든지 연습장 문제라든지 선수들의 루틴이 깨지는 것이라면 당연히 낙제점을 받아야 한다고 생각한다"고 했다. 이어 "다른 부분들은 정비가 되기 전에 벌어진 문제라 우리도 이해하고 받아들일 수 있지만, 선수들의 경기력에 지장을 줄 만한 운영 미스가 있다면 당연히 쓴소리를 해야 된다"고 했다.

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그럼에도 조직위는 변명으로 일관하고 있다. 유 회장은 "사실 여기 조직위는 입장이 각기 다른 것 같다. 하나의 목소리가 아닌 산발적으로 나오고 있다. 조직위가 핑계를 대는 것은 바람직하지 않다. 나도 외부 이슈에 대해 말을 아끼는 이유는 이런 부정적인 분위기가 선수들에게 영향을 미치기 때문"이라며 "그래서 속으로 참고 있다. 그런데 조직위가 그런 입장을 표명한 것은 바람직 하지 않다. 황경이 선수들을 지배하는 것이 아니라, 우리가 환경을 지배해야 한다"고 강조했다.

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다행히 선수들은 그런 모습을 보이고 있다. 농구가 대표적이다. 유 회장은 "어려운 상황 속에서 대한민국의 힘을 보여줬다. 홈 어드밴티지는 어디든 있다. 그럼에도 불구하고 이겨냈다는 것은 박수를 쳐줄만 하다. 그 퍼포먼스가 우리 선수들한테 미치는 영향을 꽤 크다. 불만만 할게 아니라 이겨내고, 그들에게 보여주면 된다는게 대한민국 팀코리아의 힘이다는 것을 느꼈다"고 했다.

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지금까지 8개의 금메달을 수확했다. 초반 금메달 레이스에 기대에 미치지 못하고 있지만, 유 회장은 여전한 기대감을 보였다. 이번 대회 목표는 금메달 40~45개다. 유 회장은 나아가 LA올림픽에 대한 청사진까지 그렸다. 그는 "목표치에 충분히 도달할 수 있다. 물론 39개를 딸수도, 46개를 딸수도 있다. 메달은 누구도 예측할 수 없다. 예상은 하지만 확신은 가질 수 없다"며 "하지만 내가 보고 싶은 것은 이런 상황 속에서 우리 팀코리아가 얼마만큼 응집력을 보여주느냐다. 여기서 자신감을 얻는다면, 2년 뒤 LA올림픽까지 기운이 갈 수 있다. 여기서 어떤 종목을 발굴하고, 이 종목을 LA까지 어떻게 지원할 수 있는 시스템을 갖추느냐가 더 중요하다"고 했다.

유 회장은 비인기 종목 위주로 경기장을 다니고 있다. 그는 "카바디와 세팍타크로를 이번 대회 와서 처음으로 봤는데, 선수들끼리 이렇게 단합이 잘되는 종목인지 몰랐다. 카바디는 유일하게 자비로 대회에 나섰다. 내가 격려를 했는데 불평은 없고, 선수들의 표정이 너무 밝았다. 끈끈함이 느껴졌다. 이런 선수들을 지원하는 방법에 대해 찾아야겠다는 생각을 했다"고 했다.

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북한과의 교류에 대해서는 조심스러운 모습이었다. 그는 "억지로는 접촉하지 않을 생각이다. 상호작용이 되야 한다. 적대감을 갖는 것은 아니지만, 내가 미소를 보내면 말을 섞지 않더라도 미소로 화답해야 하는데, 그런 기류 자체가 없다. 선수단 챙기기도 바쁜데, 억지로 풀어보겠다고 하지는 않을 생각"이라고 했다. 이번 대회 북한의 경기력에 대해서는 "어떻게 평가하기가 어렵다. 하지만 북한 선수들의 성장세가 두드러진다는 것을 느끼지는 못하고 있다. 결국에는 투자가 중요하다"고 했다.

유 회장은 마지막으로 "남은 기간 동안 아시안게임에만 있는 종목들 위주로 다닐 생각이다. e스포츠도 보고 싶다. 어떻게 운영하는지 보고, 시스템 적인 부분들을 익히고 싶다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com